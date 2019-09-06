"Okul servislerine gelecek hafta yoğun denetim yapılacak"

ANKARA (AA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de kayıtlı 92 bin 890 okul servis aracı bulunduğunu belirterek, normal denetimlerin yanı sıra gelecek hafta bu araçlara 5 gün süreyle yoğunlaştırılmış denetim yapılacağını bildirdi. Bakan Soylu, AFAD Başkanlık binasındaki "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Türkiye'nin tarih boyunca çok yoğun bir güvenlik gündemiyle yaşamış ve bugün de aynı karakteri koruyan bir konumda olduğunu belirten Soylu, "Bu güvenlik gündemlerimizin ne yazık ki çoğu, dış kaynaklı ve bulunduğumuz coğrafyanın bize sunduğu, bize yönelik birtakım hesapların önümüze koyduğu gündemlerdir." ifadelerini kullandı. Soylu, sadece geçen yıl, terör örgütü PKK'ya yönelik 104 bin 800 operasyon yapıldığına dikkati çekerek, "Bu yılki sayımız şimdiden 86 bin 105. Ciddi bir mücadele halindeyiz ve bu son dönemde, özellikle 15 Temmuz sonrası hem silahlı terörle hem terörizmle farklı ve yeni bir anlayışla mücadele ediyoruz. Birilerini rahatsız etse de hamdolsun sonuç alıyoruz. 2014'te sadece örgüte katılım 5 binli rakamlarla ifade ediliyorken, bugün örgütün dağ kadrolarının tamamının mevcudu 600 civarındadır." bilgilerini verdi.

Uyuşturucuyla mücadele alanında önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Uyuşturucu terörün açık ara en önemli finansman kaynağıdır. Ne yazık ki bizim ülkemiz; doğudan batıya giden doğal uyuşturucu, batıdan doğuya giden sentetik uyuşturucu ticaret rotalarının tamamının ortasında bulunmaktadır. Haliyle bizi etkiliyor, haliyle önemli bir kısmı bizim ülkemizde kalmaya çalışıyor, haliyle mücadele ettiğimiz PKK terör örgütünün ana finansman kaynağı haline geliyor." - "Bu rakamları alarm olarak aldık" Soylu, Türkiye'de 2014'de 497 olan uyuşturucudan ölüm sayısının 2016'da bir anda 920'ye ve 2017'de de 941'e yükseldiğine işaret ederek, "Biz bu rakamları alarm olarak aldık. Trafikte politika belgesi oluşturduysak uyuşturucuyla mücadelede de bir politika belgesi oluşturduk.

Burada saha baskısını ciddi şekilde arttırdık." dedi. Soylu, alınan tedbirler sonucunda uyuşturucuya bağlı ölüm sayısını 2018 itibarıyla 941'den 657'ye çekmeyi başardıklarını söyledi. Bu yıl 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini ifade eden Soylu, bunun neticesinde 126 bin 519 gözaltı, 15 bin 330 tutuklama yapıldığını anlattı.

Bir başka dış kaynaklı güvenlik gündeminin de göç meselesi olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti: "Yılbaşından bugüne kadar 5 bin 303 göçmen kaçakçısı yakaladık. 2017 yılında 175 bin, 2018 yılında ise 268 bin kaçak göçmen yakalamıştık. Bu yıl şimdiden sayı 237 bin 405'tir. Yıl sonuna kadar bu rakam 300 bini aşacak olmasına rağmen Yunanistan'a giden kaçak göçmenlerin oranı yüzde 6 azaldı. Türkiye 8 yıldır bu konuyu yönetmektedir ve karşı karşıya kaldığı göç baskısına kıyasla ortaya koyduğu performans, küresel bir başarı hikayesidir." - "Cumhurbaşkanımız liderliğinde başarı hikayesine imza attık" Bakan Soylu, 15 Temmuz sonrası ortaya koyulan yeni güvenlik stratejileri sayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli başarı hikayelerine imza atıldığını söyledi. Diğer güvenlik sorunlarına karşılık trafikteki güvenlik sorununun alınacak tedbirlerle önlenebileceğini belirten Soylu, şunları kaydetti: "Trafik güvenliği için alınan tedbirlerle dünyada hiçbir ülkenin elde edemeyeceği sonuçları elde ettik. Türkiye'nin bugün yaşayan nüfusu 87 milyondur. 5 milyon yabancımız var. Onların da araçları var. Bu ülkenin içerisindeler. Bizim hedefimiz şu, 3 yıl önce trafikte ölüm oranımız 100 binde 16-17 idi. Şu anda 100 binde 7'lerdeyiz. AB ortalaması 100 binde 5'tir. İlk hedefimiz 100 binde 5'in altına inmektir. İkinci hedefimiz 2.5-3 ile Almanya ortalamasını yakalamaktır."

- "Ceza miktarının artma oranı yüzde1,5" Bakan Soylu, denetim arttıkça kazaların azaldığına belirterek, çok ceza yazıldığı iddiasına da "Geçen yıldan bu yana kadar cezanın miktarının artma oranı yüzde 1,5." dedi. Tuzak radar uygulamasının kaldırılarak ortalama hız koridoru uygulamasının getirildiğini vurgulayan Soylu, bu uygulamanın yaygınlaştırılacağını söyledi. Geçen yılın 8 ayında yaya ölümlerinin ülke genelinde 341 olarak kayıtlara geçtiğine işaret eden Soylu, bu yılın aynı döneminde bu rakamın yüzde 34,6 azalışla 223 olduğunun altını çizdi. Bakan Soylu, trafik kurallarında farkındalık yaratan diziler ve televizyon programlarının ise eylül ayında yapılacak bir törenle ödüllendirileceğini aktardı. - "Okul servislerine yoğunlaştırılmış denetim yapılacak" Soylu, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde okul servislerine sıkı denetim geleceğini de belirterek, şöyle konuştu: "Ülkemizde kayıtlı 92 bin 890 okul servis aracı bulunmaktadır.

Normal denetimlerimizin yanı sıra önümüzdeki hafta bu araçlara 5 gün süreyle yoğunlaştırılmış denetim yapılacaktır. Ayrıca geçtiğimiz yıl 215 bin 186 okul servis aracı sürücüsüne, 10 bin 68 rehber personele, 417 bin 671 öğretmene, 11 bin 755 okul geçidi görevlisine ve 2 milyon 209 bin 380 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir."