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Okul tabelasındaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu'nun tabelasında yer alan 'şht' kısaltması, Vali Şehmus Günaydın'ın talimatıyla 'şehit' olarak değiştirildi.

Okul tabelasındaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu'nun tabelasında yer alan 'şht' kısaltması, Vali Şehmus Günaydın'ın talimatıyla 'şehit' olarak değiştirildi.
Kayseri Valisi Günaydın, Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın ismini taşıyan okulu önceki gün ziyaret etti. Vali Günaydın, okulun girişindeki tabelada 'şehit' kelimesinin kısaltılarak, 'şht' olarak yazılmasına tepki gösterdi. Günaydın, bunun yanlış olduğunu söyleyerek, tabelanın düzeltilmesini istedi. Valinin talimatının ardından tabeladaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi. Vali Günaydın, bugüne kadar onlarca idarecinin ziyaret ettiği okulda bu yanlışlığın fark edilmemesinin talihsizlik olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Okul tabelasındaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi

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