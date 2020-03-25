Okul tatili uzayacak mı? Kritik toplantı sonrası açıklanacak

Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu bug\u00fcn saat 13.30'da Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca ve Milli E\u011fitim Bakan\u0131 Ziya Sel\u00e7uk'un kat\u0131l\u0131m\u0131yla toplanacak.\nBakanlar Koca ve Sel\u00e7uk, toplant\u0131 sonras\u0131 ortak a\u00e7\u0131klama yapacak.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130T\u00fcrk Makyaj Markas\u0131 New Well D\u00fcnya'ya A\u00e7\u0131l\u0131yor!Kurallara uyulursa 1 ayda kontrol alt\u0131na al\u0131n\u0131rYok b\u00f6yle ilan: 15 g\u00fcn uyuyana 11 bin TL maa\u015f!