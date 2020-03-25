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Okul tatili uzayacak mı? Kritik toplantı sonrası açıklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 08:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası okullara verilen ara uzaktan eğitim şeklinde devam ederken, tatilin uzayıp uzamayacağı bugünkü Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yapacağı toplantıda belli olacak. Kritik toplantıya Milli Eğitim Bakanı Selçuk da katılacak.

Okul tatili uzayacak mı? Kritik toplantı sonrası açıklanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 13.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak.

Bakanlar Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak.

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