Okul temeli kazısında Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde hayırseverler tarafından yapılacak olan okulun temeli kazısında Roma dönemi ait mezar taşı bulundu. Kazı durdurulurken jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yenice Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yaptırılacak olan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nun temel kazısı yapıldığı sırada kepçe operatörü büyük bir taş olduğunu gördü. Çıkarılan taşın üzerinde şekiller olduğunu fark eden operatör durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Bursa Arkeoloji Müzesi yetkililerine haber verildi. Arkeologların incelemesinde çıkan taşların hostel in Roma dönemine ait bir kadının mezar taşı olduğunu tespit edildi.

Kazının durdurulmasına karar verilirken bölgede farklı mezarların da olabileceğini değerlendiren ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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