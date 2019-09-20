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Okul temeli kazısında, Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 19:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hayırseverler tarafından yaptırılan ortaokul inşaatının temel kazısında, Roma dönemine ait mezar taşı bulundu.

Okul temeli kazısında, Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hayırseverler tarafından yaptırılan ortaokul inşaatının temel kazısında, Roma dönemine ait mezar taşı bulundu.
İnegöl Yenice Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yeniceköy Mahallesi'nde yaptırılan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nun temel kazısı sırasında, kepçe operatörü, toprağın altında büyük bir taş olduğunu fark etti. İşçiler, çıkardıkları taşın tarihi eser olduğu ihtimali üzerine durumu jandarma ve müze müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen Bursa Arkeoloji Müzesi yetkilileri tarafından yapılan incelemede taşın, Roma dönemine ait bir mezar taşı olduğunu belirledi. Mezar taşına, incelenmek üzere el konulurken, bölgede başka tarihi eserlerin olacağı ihtimali üzerine okul inşaatı durduruldu. Bölgede, önümüzdeki günlerde arkeologlar tarafından kazı yapılacağı öğrenildi.

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Okul temeli kazısında, Roma dönemine ait mezar taşı bulunduOkul temeli kazısında, Roma dönemine ait mezar taşı bulunduOkul temeli kazısında, Roma dönemine ait mezar taşı bulunduOkul temeli kazısında, Roma dönemine ait mezar taşı bulundu

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