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Okul yemeklerine fare dışkısı karıştı! 56 çocuğun durumu ciddi

03.03.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Okul yemeklerine fare dışkısı karıştı! 56 çocuğun durumu ciddi

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde büyük bir skandal yaşanıyor. Zira okullarda öğrencilere servis edilen yemeklerde fare dışkısı bulundu. Çok sayıda çocuğun zehirlendiği skandalda 56 çocuğun durumu ciddi.

Fare dışkısı nedeniyle başlayan enfeksiyon kaynaklı birkaç gün içinde zehirlenme salgınına dönüştü ve çok sayıda öğrenci hastanelik oldu.

Sağlık yetkilileri 17 okulda yaptıkları araştırmada çocukların yedikleri sebzelerde fare dışkısı ve idrarı tespit edildiğini söyledi.

Hastalanan çocukların yaşlarının 7 ila 14 arası değiştiği belirtilirken şimdiye kadar rahatsızlanan çocuk sayısının 91, durumu ağır olanlarınsa 56 olduğu kaydedildi.

Yüksek ateş, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuran öğrencilerin vücutlarında yoğun oranda fare dışkısı ve idrarı bulundu.


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Rusya

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