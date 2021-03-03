Okul yemeklerine fare dışkısı karıştı! 56 çocuğun durumu ciddi

Fare dışkısı nedeniyle başlayan enfeksiyon kaynaklı birkaç gün içinde zehirlenme salgınına dönüştü ve çok sayıda öğrenci hastanelik oldu.

Sağlık yetkilileri 17 okulda yaptıkları araştırmada çocukların yedikleri sebzelerde fare dışkısı ve idrarı tespit edildiğini söyledi.

Hastalanan çocukların yaşlarının 7 ila 14 arası değiştiği belirtilirken şimdiye kadar rahatsızlanan çocuk sayısının 91, durumu ağır olanlarınsa 56 olduğu kaydedildi.

Yüksek ateş, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuran öğrencilerin vücutlarında yoğun oranda fare dışkısı ve idrarı bulundu.



