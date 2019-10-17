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Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça Nurdağı’ndaki okula giderken, yolda aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça Nurdağı’ndaki okula giderken, yolda aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kadın öğretmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Düziçi’nde yaşayan ve her gün otomobiliyle görev yaptığı Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu’na giden Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça (29), 01 DUN98 plakalı otomobili ile seyir ederken, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Nurdağı ilçesi Kurudere mevkisinde şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metrelik şarampole uçan ve taklalar atan otomobil hurdaya dönerken Cemile Hoşça ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Hoşça’nın cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi Morg’una kaldırıldı.

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü

Okul yolunda feci kaza: 1 ölü
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