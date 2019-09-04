EDİRNE (AA) - Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala artan okul alışverişlerinde tüketicilerin korunması amacıyla denetimler sürüyor.

Ticaret Müdürlüğü ekipleri Edirne'de kırtasiye denetimlerine devam etti. Ürünler fiyat, kalite işaretleri ve sağlığa uygunluğu açısından denetleniyor.

"Güvensiz ürüne sıfır tolerans" sloganıyla devam eden denetimlerde, riskli olduğu belirlenen ürünlerle ilgili işlem yapılıyor.

-"Güvenli ürün için simgelere bakın"

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, önceliklerinin insan sağlığını güvence altına almak, çevreye olan zararları en aza indirmek ve tüketiciyi ekonomik olarak korumak olduğunu söyledi.

Alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Altun, "Ürün üzerinde 'TSE', 'CE' işareti ile 'EN 71' işareti aranmalı, yerli üretim tercih edilmeli ve mutlaka tüketici ve satıcı açısından alışverişin sağlıklı olması için ürünün fişi alınmalı." dedi.

Bakanlık olarak üretici ve tüketiciyi korumak için çaba sarf ettiklerini aktaran Altun, "Yapılan ürün denetimlerinde esnaf, ürünleri nereden satın aldığını ve adres bilgilerin ibraz edemediği zaman idari para cezasını kendi ödemek zorunda kalmaktadır. Güvensiz üründe idari para cezası 5 bin 664 liradan başlayıp 70 bin 816 liraya kadar çıkmaktadır. Hedefimiz 'Bilinçli tüketici, basiretli tacir' anlayışıyla hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak." diye konuştu.

