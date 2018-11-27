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Okul yolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Kocaeli'de okula giden öğrencilerin içerisinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, okula giden öğrencilerin içerisinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 öğrenci öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Havran'ın kullandığı 80 GV 075 plakalı otomobil, Güney Mahallesi Kabakoz mevkisi Hürriyet Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 78 DA 392 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, 10 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Mahmut Hülagü (12) olay yerinde, Şükrü Azizcan Havran (13) kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile Jiyan Azat Havran (12), hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın, sürücünün çocukları Şükrü Azizcan ve Jiyan Azat Havran ile servisi kaçıran komşusunun oğlu Mahmut Hülagü'yü okula götürmek isterken meydana geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Körfez trafik kazası

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