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Okul yolunda otobüsün çarptığı liseli Nehir toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 17:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, okula gitmek için evden çıkan ancak yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Nehir Can Gedik (15), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, okula gitmek için evden çıkan ancak yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Nehir Can Gedik (15), gözyaşları içinde toprağa verildi. Dün sabah saatlerinde Alleben Mahallesi'nde meydana gelen kazada Bayraktar Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Nehir Can Gedik, okula gitmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Gedik'e, Rüstem G.'nin kullandığı 27 H 0260 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan liseli Nehir, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Genç kız için bugün Asri Mezarlıktaki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Vali Davut Gül'ün de katıldığı cenazede genç kızın ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları gözyaşına boğuldu. Nehir Can Gedik, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Rüstem G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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