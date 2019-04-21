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"Okul yöneticiliği" sınavı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenen ve 56 bin adayın katıldığı 2019-MEB-EKYS sonuçlarının 16 Mayıs'ta açıklanması planlanıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenen, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" (2019-MEB-EKYS) sona erdi.

Sınav, 50 il merkezinde ve 57 sınav merkezinde uygulandı ve sınava toplam 56 bin 381 aday başvuru yaptı.

Saat 10.15'te başlayan ve ilk kez düzenlenen sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.

Sınavda konuların ağırlığı, genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 şeklinde oldu.

ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçlarının 16 Mayıs 2019'da açıklanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
EKYS okul yöneticiliği ösym

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