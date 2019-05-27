Okul yönetimi yazarları keşfetti, kitap bastırıp imza günü düzenledi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi’nde aynı okulda okuyan kuzenler Gülhan ve Havva Sağdıç’ın yazdığı öyküler öğretmenleri tarafından beğenilince kitap haline getirildi. 14 yaşındaki kuzenler öğretmenlerinin öncülüğü ile ‘Kuş Öyküleri’ isimli kitapta hikâyelerini buluşturdu. 2 bin adet basılan kitap sonrası okulda imza etkinliği düzenlendi. OKUL YÖNETİMİ İMZA GÜNÜ DÜZENLEDİ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GELDİ İlçeye 35 kilometre uzaklıkta, kırsal bölgede bulunan Yumrutepe Mahallesi'ndeki ortaokul son sınıfta eğitim gören kuzenler Gülhan ve Hava Sağdıç'ın yazdığı öyküler öğretmenlerinin dikkatini çekti. Okul yönetimi ve öğretmenler çocuklara destek olmak için yazılan öyküleri 'Kuş Öyküleri' isimi verilen kitapta toplayarak 2 bin baskı yaptırdı. Okul idaresi, kuzenlerin kitaplarını ise okulda düzenlenen imza günü ile tanıttı. Heyecanları gözlerinden okunan Gülhan ve Havva Sağdıç'ın imza gününe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kaplanoğlu, öğretmenleri, okul arkadaşları ve mahalle sakinleri katıldı. Kuş Öyküleri kitabını alanlar sırasıyla yazar kuzenlerin yanına gelerek kitaplarını imzalattı. Küçük yazarlardan Havva Sağdıç, kitaptaki öykülerin sevgi ve dostluğun önemine vurgu yaptığına dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizin yardımı ile kitabımızı bastık. Kitabımızın içeriğinde yaşanmış gerçek hikâyeler var. Dostluk sevgi ve barışı destekleyen bir içeriğe sahip kitabımız çıktı ve imzaladık. Çok heyecanlıyım” dedi. Kendisi de kuzenlere kitap imzalatan İlçe Milli Eğitim Müdür Nuri Kapanoğlu ise küçük yazarları tebrik ederek her zaman destekleyeceklerini ve başarılarının devamını diledi.

