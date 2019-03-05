HABER

Okula bağış karşılığında uzlaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

Düzce'de bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu kayınbiraderi ile okula bağış yapması şartıyla uzlaştı

Düzce'de bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu kayınbiraderiyle okula bağış yapması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Alınan bilgiye göre, S.K'ye cep telefonundan mesaj yoluyla küfür ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla M.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

Dosya, cumhuriyet savcısının önerisi ve tarafların kabul etmesi üzerine, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaşmacı Pınar Can tarafından yapılan görüşmede şikayetçi S.K, şüpheli M.M'nin bir okula bağışta bulunmasını istedi.

Teklifi kabul eden M.M, Kaynaşlı Cumhuriyet İlkokuluna 500 liralık yardımda bulunarak, "Atatürk", "Oğuz Kağan", "Dede Korkut", "Mehmet Akif Ersoy" ve "Aziz Sancar"ın fotoğraflarından oluşan bilgilendirme afişlerini okula kazandırdı.

- "En güzel sonuca ulaştığımızı düşünüyorum"

Uzlaştırmacı Pınar Can, yaptığı açıklamada, taraflar arasında yaşanan problemin gönüllülük ve iyi niyet çerçevesinde çözüldüğünü belirtti.

Dosyanın tarafların anlaşması sonrasında eğitim yararına yapılan afiş düzenlemesiyle kapandığını aktaran Can, şöyle konuştu:

"Biz uzlaştırmacılar, savcılıklar tarafından bize gönderilen bu gibi dosya konularını değerlendirme ve taraf görüşmeleriyle tatlıya bağlamak için çalışıyoruz. Bu dosyada da en güzel sonuca ulaştığımızı düşünüyorum. Tarafların anlaşmasıyla eğitim için eğitimin değer taşları olan Atatürk, Dede Korkut, Aziz Sancar ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin bilgilerinin bulunduğu afişler okulumuzu süsledi. Öğrencilerimiz geçmiş dönemde yaşayan bu değerli insanları bu sayede tanıyacak."

Can, toplumsal barışa katkı sağladıkları için taraflara teşekkür etti.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani vefat ettiOsmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani vefat etti
Kastamonu’da halsiz halde bulunan kaya sansarı yeniden doğaya salındıKastamonu’da halsiz halde bulunan kaya sansarı yeniden doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce HAKARET Uzlaşma

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Bu acıya yürek dayanmaz!

Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı: 8 sivil yaralandı

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın programdaki sözleri olay olmuştu

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın sözleri olay olmuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.