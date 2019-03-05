Okula bağış karşılığında uzlaştılar

Düzce'de bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu kayınbiraderiyle okula bağış yapması şartıyla uzlaşmaya vardı.

"Biz uzlaştırmacılar, savcılıklar tarafından bize gönderilen bu gibi dosya konularını değerlendirme ve taraf görüşmeleriyle tatlıya bağlamak için çalışıyoruz. Bu dosyada da en güzel sonuca ulaştığımızı düşünüyorum. Tarafların anlaşmasıyla eğitim için eğitimin değer taşları olan Atatürk, Dede Korkut, Aziz Sancar ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin bilgilerinin bulunduğu afişler okulumuzu süsledi. Öğrencilerimiz geçmiş dönemde yaşayan bu değerli insanları bu sayede tanıyacak."

Can, toplumsal barışa katkı sağladıkları için taraflara teşekkür etti.

