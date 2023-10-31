HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumarda kaybetti! Skandal iddia sonrası okul müdürü hakkında harekete geçildi

Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumarda kaybetti! Skandal iddia sonrası okul müdürü hakkında harekete geçildi

31.10.2023 15:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da okul müdürü M. A. hakkındaki skandal iddialar sonrası harekete geçildi. Ortaokula gurbetçilerin bağışladığı bilgisayarları satan M. A. iddiaya göre bu parayı sanal bahis sitelerine yatırdı, sonra da memleketine döndü. Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz'den olayla ilgili açıklama geldi.

Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumarda kaybetti! Skandal iddia sonrası okul müdürü hakkında harekete geçildi

Öğrencilerin kullanımı için okula bağışlanan bilgisayarları sattı, kazandığı binlerce Euro'yu kumarda kaybetti! Ortaokul müdürü M. A. hakkındaki iddialar tepki çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

KÖYDEN BİLGİSAYAR TALEBİ GELDİ

Emirdağ'a bağlı Güveççi'de ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda gurbetçiler tarafından 19 dizüstü bilgisayar alınarak bağışlandı.

149370eb7d0d6cc1e12b61264a909285 (1)

BAĞIŞLARI SANAL BAHİSTE KAYBETTİ

Okul müdürü M.A iddiaya göre bir süre sonra bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 Euro karşılığında sattı, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp kaybetti.

'MEMLEKETİNE DÖNDÜ' İDDİASI

Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlığa bilgi verildiğini söyledi.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
400 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalan hırsızın kimliği şaşkına çevirdi400 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalan hırsızın kimliği şaşkına çevirdi
Yüzlerce tank sıraya dizildi, İsrail'in Gazze operasyonu başladı!Yüzlerce tank sıraya dizildi, İsrail'in Gazze operasyonu başladı!
29 Ekim konuşması tepki çekmişti! Karar verildi29 Ekim konuşması tepki çekmişti! Karar verildi
Anahtar Kelimeler:
Okul müdürü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.