Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumarda kaybetti! Skandal iddia sonrası okul müdürü hakkında harekete geçildi

Öğrencilerin kullanımı için okula bağışlanan bilgisayarları sattı, kazandığı binlerce Euro'yu kumarda kaybetti! Ortaokul müdürü M. A. hakkındaki iddialar tepki çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

KÖYDEN BİLGİSAYAR TALEBİ GELDİ

Emirdağ'a bağlı Güveççi'de ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda gurbetçiler tarafından 19 dizüstü bilgisayar alınarak bağışlandı.

BAĞIŞLARI SANAL BAHİSTE KAYBETTİ

Okul müdürü M.A iddiaya göre bir süre sonra bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 Euro karşılığında sattı, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp kaybetti.

'MEMLEKETİNE DÖNDÜ' İDDİASI

Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlığa bilgi verildiğini söyledi.

(DHA)





