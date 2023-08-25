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Okula dönüş zamanı yaklaşıyor! Çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

23.08.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilinin sonuna gelinen bu günlerde yavaş yavaş okul hazırlıkları başlıyor. Çocuklarını yeni eğitim döneminde okula göndermeye hazırlanan ebeveynler, şimdiden eksik malzemeleri listelemeye başladılar bile! Her öğrencinin ihtiyaç duyacağı, kalitesi ve kullanışlı yapılarıyla öne çıkan, birbirinden güzel okul malzemeleri arasından siz de en iyi seçenekleri bulmayı hedefliyorsanız 4 Eylül'e kadar devam edecek Okula Dönüş Fırsatları'nı keşfedebilir, listemize göz atabilirsiniz.

Okula dönüş zamanı yaklaşıyor! Çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

Yeni dönemin ilk zilinin çalmasına az bir zaman kala ebeveynleri okul alışverişi telaşı aldı! Farklı özellikler ve kullanım amaçları doğrultusunda çeşitlendirilen okul malzemeleri, öğrencilerin verimli şekilde ders çalışabilmelerini kolaylaştırdığı için eksiksiz bir alışveriş listesi hazırlamak çok önemli. Çantadan deftere, kalem setlerinden spor ayakkabıya kadar öğrencilerin çok ihtiyaç duyacağı o ürünlere Okula Dönüş Fırsatları kapsamında indirimli bir şekilde sahip olmak ister misiniz? İşte detaylar!

Okula Dönüş Fırsatları kapsamındaki indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

1. Okul alışverişlerinin vazgeçilmezi: DeFacto Unisex Laptop Bölmeli Okul Sırt Çantası

Okula dönüş zamanı geldi! İşte, çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

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Sırt çantaları, hangi yaşta olursa olsun, tüm öğrencilerin en temel okul ihtiyacı. Siz de yeni dönemde çocuklarınızın bu temel ihtiyacını karşılayabilmek için kaliteli ve kullanışlı bir çanta almayı düşünüyorsanız DeFacto Unisex Laptop Bölmeli Okul Sırt Çantası'nı tercih edebilirsiniz. %100 polyester malzemeden üretilen sırt çantası hem kız hem erkek çocuklarının kullanıma uygun!

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2. Her öğrenciye lazım: Meteksan Colors A4 80 Yaprak Kareli Defter

Okula dönüş zamanı geldi! İşte, çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

Okul alışverişi listelerinin olmazsa olmazları arasında defterler de yer alıyor. Her ders için ayrı olarak alınması gereken defterler, öğrencilerin düzenli şekilde notlar alabilmesine imkân tanıyor. Kaliteli seçenekler arasında yer alan Meteksan Colors A4 80 Yaprak Kareli Defter modelinden ihtiyacınız kadar satın alabilir ve çocuklarınızın verimli şekilde ders çalışmasına katkı sağlayabilirsiniz. Ürünün kareli olmasıyla daha çok sayısal dersler için tercih edildiğini de belirtelim.

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3. Üçü bir arada: Rotring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti

Okula dönüş zamanı geldi! İşte, çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

Öğrenciler için en az defterler kadar büyük bir öneme sahip olan kalem ve silgiler de alışveriş listelerinin ilk sıralarında kendilerine yer buluyor. Not alabilmek ve yazılar üzerinde düzenleme yapabilmek için ihtiyaç duyulan bu ürünlere avantajlı bir paketle sahip olabilirsiniz. Kalitesiyle beğeni kazanan Rotring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti'ni çocuklarınıza güzel bir hediye olarak sunabilirsiniz.

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4. Eğlenceli resimlerin vazgeçilmez yardımcısı: BIC Kids Evolution Kuru Boya Kalemi

Okula dönüş zamanı geldi! İşte, çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

Çocuklarınızın okulda ve evde birbirinden eğlenceli resimler yapabilmesine yardımcı olmak istiyorsanız alışveriş listenize BIC Kids Evolution Kuru Boya Kalemi'ni ekleyebilirsiniz. 24 adet farklı renkte kalemden oluşan set, çocuklarınızın yüzünü güldürmeye aday. Çevre dostu kalemlerin ultra dayanıklı, açması kolay ve yoğun pigmentli yapıya sahip olması; çocukların onları rahat şekilde kullanabilmesine imkân tanır. Kalemlerin kırılsa bile kıymık oluşturmayan gövdesiyse güvenli kullanım garantisi sunar.

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5. Çizimleri kolaylaştırabilmek için: Maped Ofis ve Kırtasiye 8'li Pergel Takımı

Okula dönüş zamanı geldi! İşte, çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

Maped Ofis ve Kırtasiye 8'li Pergel Takımı, özellikle sayısal derslerde öğrencilere büyük kolaylıklar sağlıyor. Öğrencilerin çizimleri ve hesaplamaları doğru şekilde yapabilmelerine yardımcı olan cetvel ve pergel setinin kaliteli yapısına hayran kalmamak elde değil. Toplam sekiz farklı ürünle hazırlanan kaliteli seti çocuklarınız uzun yıllar boyunca kullanabilir. Ürünlerin dayanıklı ve şık tasarımlı bir kutuyla sunulması kaybolma gibi sorunların önüne geçer.

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6. Önemli notları unutmaya son: colortouch Masaüstü Planner Set

Okula dönüş zamanı geldi! İşte, çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

Önemli detayların unutulmaması için bir kenara yazılması büyük önem taşır. Hem özel bilgilerin not edilebilmesine hem haftalık planlama yapılabilmesine yardımcı olan colortouch Masaüstü Planner Set, işlevselliğinin yanında eğlenceli tasarımıyla da dikkat çekiyor. Altı farklı temaya sahip haftalık planlayıcılar sayesinde çocuklarınızın daha planlı olmasına katkıda bulunabilirsiniz.

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7. Dikkat çeken renk alternatifleri: Edding 344 Fosforlu Kalem Seti

Okula dönüş zamanı geldi! İşte, çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

Çocuklarınız ders notlarındaki bazı bölümleri belirgin hâle getirmeyi seviyor ve bu şekilde daha verimli çalıştıklarını söylüyorlarsa onlara Edding 344 Fosforlu Kalem Seti'ni alabilirsiniz. Beş farklı fosforlu kalemden oluşan set sayesinde özellikle sınav zamanları ders çalışmak daha eğlenceli hâle gelebilir. Su bazlı neon mürekkeple hazırlanan ürünler dayanıklı yapıları sayesinde güvenle kullanılabilir.

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8. Dökülmeyi önleyen özel kapak sistemi: Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk

Okula dönüş zamanı geldi! İşte, çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk sayesinde çocuklarınızın okuldayken de düzenli olarak su içebilmesine destek olabilirsiniz. Dökülmeye ve sızdırmaya karşı patentli Autoseal kapak sistemine sahip olan matara okul çantasında rahatlıkla taşınabilir. Ürünün estetik tasarımlı özel gövde yapısı tek elle kullanımı büyük ölçüde kolaylaştırır. Suluğun üzerindeki açma tuşuysa istenilen zamanda rahat şekilde su içilmesine yardımcı olur.

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9. Sıcak ve soğuk tutma özelliği: Milk&Moo Isı Yalıtımlı Beslenme Çantası

Okula dönüş zamanı geldi! İşte, çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

Çocuklarınızın okulda başarılı olabilmeleri için çeşitli ürünler satın alırken aynı zamanda sağlıklı şekilde beslenebilmelerini de göz önünde bulundurarak Milk&Moo Isı Yalıtımlı Beslenme Çantası'nı sipariş edebilirsiniz. Onlar için özel olarak hazırladığınız yiyeceklerin dökülmeden ve sıcaklığını kaybetmeden muhafaza edilebilmesini istiyorsanız yalıtımlı çantadan yardım alabilirsiniz. Model sayesinde gıdalar yaklaşık 4 saate kadar ısı kaybı olmadan saklanabilir.

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10. Bağcıksız, şık tasarım: Adidas ACTIVERIDE 2.0 J Ayakkabı Unisex Çocuk

Okula dönüş zamanı geldi! İşte, çocuklarınızın heyecanla okula dönmesine destek olacak okul alışverişi listesi

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Okul alışverişinin vazgeçilmezlerinden biri de tartışmasız spor ayakkabılar. Çocuklarınızın okulda geçirdiği zamanlarda rahat şekilde hareket edebilmelerini istiyorsanız onlar için adidas ACTIVERIDE 2.0 J Ayakkabı Unisex Çocuk'u sipariş edebilirsiniz. Farklı numara seçenekleriyle sunulan spor ayakkabının bağcıksız tasarımı, çocukların onu kolayca giyip çıkarabilmesine imkân tanır. Ayakkabının özel tabanıysa ayak ağrılarının yaşanmasını engeller.

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