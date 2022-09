Okula dönüşte çocuklarınızı çok sevindirecek harika hediye önerileri

Okula dönüş için geri sayım başladı. Çocuklar; okula gitme konusunda biraz isteksiz olsalar bile onları sevindirecek hediyeler, okula dönüş sürecinde büyük motivasyon sağlar. Yepyeni kalemlere ve hayranı oldukları bir kahramanın bulunduğu çantaya hangi çocuk hayır diyebilir ki? Çocuğunuza en uygun hediyeyi alarak onu okula başlangıç sürecine hazırlayabilirsiniz. İşte, birbirinden güzel hediye önerileri...

1. Rengârenk resim yapmayı sevenlere: CRAYOLA® Paint Extravaganza Aktivite Seti

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

CRAYOLA® Paint Extravaganza Aktivite Seti ile çocuklarınıza boyama ve el işi aktiviteleri yaptırabilirsiniz. Ev ve okul için boyama aksesuarı olan set, beş yaş ve üzeri çocuklar için onları en mutlu edecek olan hediye seçeneklerinin başında yerini alıyor. Çocukların hayal dünyasını geliştirecek olan bu hediye ile hem yaratıcı aktiviteler yapabilir hem çocukların motor becerilerine büyük ölçüde katkıda bulunabilirsiniz. Setin içinde yıkanabilir 10 adet boya kutusu, sulu boya, renkli çubuklar, baskı ruloları ve beş farklı fırça seçeneği bulunuyor. Çocukların aklını başından alacak bu seti detaylıca incelemenizi öneriyoruz.

Çocuğunuz tüm okul ihtiyaçları burada! Aradığınız tüm ürünlere en uygun fiyatla sahip olmak için acele edin! (02.09.2022)

2. En tatlı kalemlik ve beslenme çantasını arayanlara: DEFCİN Huggy Wuggy Beslenme Çantası Kalemlik Seti İkisi Bir Arada

Sevimli bir çantada hangi çocuk beslenmesini taşımak istemez ki! DEFCİN Huggy Wuggy Beslenme Çantası Kalemlik Seti İkisi Bir Arada, çocuklarınızı sevindirecek bir diğer alternatif olabilir. Ayarlanabilir kordona sahip çanta; anaokulu ve kreşe gidecek çocuklarınız için iyi bir sırt çantası seçeneğiyken daha büyük çocuklar için ürün, beslenme çantası olarak kullanılıyor. Kaliteli malzemelerden üretilen set, alerjik bünyeli çocuklar için de kullanıma uygun oluyor. Antialerjik peluş kumaştan üretilen setin üzerinde bulunan yazı ve diğer detaylar, tamamen işlenerek hazırlanıyor.

3. Çok fonksiyonlu kalemlik sevenlere: KEAIDO Kalem Kutusu

KEAIDO Kalem Kutusu, çok fonksiyonlu ve geniş kapasiteli olması ile tüm öğrenim hayatı için büyük bir kurtarıcı oluyor. Ürünün çok bölmeli ağ kısımlar; cetvel, makas, silgi ve çıkartmaları kolayca depolamaya olanak tanıyor. Hafif ve taşıması kolay olan kalemlik, öğrencilerin her an yanınızda bulunabiliyor. Rengi, dokusu, iç bölmeleri ve daha bir sürü detay ile çocuğunuza her dönem kullanabileceği bir eşya hediye etmek istiyorsanız bu kalemliğe şans verebilirsiniz. Çocuğunuzun tüm malzemelerini tek yerde muhafaza etmesine yardımcı olabilirsiniz.

4. SPIDERMAN sevenlere: IRK Figürlü 3d Kabartmalı Çocuk Sırt Çantası

IRK Figürlü 3d Kabartmalı Çocuk Sırt Çantası ile Spiderman hayranı çocuğunuzun hayallerini süsleyebilirsiniz. İster okulda ister tatilde ve parkta taşıyabileceği ergonomik çanta, çocukların hayallerini süslüyor. Çocuğun güvenliği düşünülerek tasarlanan ürün, aynı zamanda geniş bir iç bölmesi ile konforlu kullanım sunuyor. Ayarlanabilir kayışı ve dayanıklı dizaynı ile çocuğunuzun severek uzun yıllar kullanabileceği bir hediye seçeneği olan model, okul döneminde rahatlıkla kullanılıyor. Özellikle üç ve altı yaş arasına uygun olan çantayı takan çocuklar, kendilerini Spiderman gibi hissederek mutluluklarını çoğaltabiliyor.

5. Uzay severlere uygun çanta seti: Transplant Armong Us Sırt Çantası, Üç Parça Set

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Transplant Armong Us Sırt Çantası, Üç Parça Set; içinde oyun baskılı kitap çantası çapraz çanta kalem kutusu ve okul çantası içeriyor. Yeşil ve çok renkli seçeneği bulunan çanta seti üzerinde uzay detayları bulunuyor. Birçok çocuğun hayali olan astronotluk ve uzay teması dizaynıyla ürün, onları kısa sürede cezbediyor. Dayanıklı malzemeden ve birinci sınıf kumaştan üretilen çanta seti; hafif, pratik, su geçirmez yapısıyla uzun yıllar kullanıma uygun oluyor. Yüksek ağırlık kapasitesi ve güçlü dikişleri sayesinde yırtılma ve kopma yapmıyor. Ürünün kitap taşıma çantası içermesi, kitap okumayı seven çocuklar için bir avantaj sunuyor.

6. Yemekler artık daha eğlenceli: DEFCİN Bella Mor Dörtlü Erkek Çocuk Beslenme Okul Seti

Çocuğunuzu okula dönüşte sevindirecek ve motive edecek bir diğer konu da beslenme zamanı. Bu zamanı keyifli hâle getiren faktörlerden biri, kullanılan materyaller oluyor. DEFCİN Bella Mor Dörtü Erkek Çocuk Beslenme Okul Seti; içinde beslenme kabı, matara suluk ve iki adet beslenme örtüsü bulunduruyor. Renkli bir örtü, suluğu ve mor renkli kabı; ebeveynlerin beğenisini kazanıyor. Beslenme kabı iki ayrı bölmeden oluşan setin 750 ml'lik matarası ise yeterli miktarda içecek alma kapasitesine sahip. Temasa uygun BPA içermeyen set ile çocuklarınızı okulda beslenme konusunda motive edebilir ve onları sevindirebilirsiniz.

7. Yazı yazmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı: Wopin Sekiz Parça Süper Kahraman Kırtasiye Jel Kalem Seti

Wopin Sekiz Parça Süper Kahraman Kırtasiye Jel Kalem Seti ile yazmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! Birbirinden farklı süper kahramanlı kalem arkalıkları ve jel kalemler ile yazı yazmak, çocukları okula dönüşte çok sevindirebilir. Sekiz adet jel kalemden oluşan sette bulunan başlıklar, isteğe göre değişir. Birinci sınıf plastik silikondan üretilen kalemler, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanım vadeder. Kırılmayan ve yıpranmayan kalemler ile çocuklar eğlenceli çizimler yapabilir, yazılarını daha konforlu şekilde yazabilir. Bu sevimli ve motive edici hediyeyi çocuklarınıza alarak okul dönüşü heyecanlarına heyecan katmaya ne dersiniz?