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Okula gelmeyen öğretmen öğrencileri tarafından ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

Erzurum’un Karayazı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesine bağlı Karabey Mahallesi’nde vekil öğretmenlik yapan Muhammet İslam Dinç, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Okula gelmeyen öğretmen öğrencileri tarafından ölü bulundu

Erzurum’un Karayazı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesine bağlı Karabey Mahallesi’nde vekil öğretmenlik yapan Muhammet İslam Dinç, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Sabah okula gelmeyen öğretmenlerinin kaldığı eve giden öğrenciler öğretmenlerinin cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmaya bilgi verilmesi üzerine öğretmenin cenazesi ambulansla alınarak otopsi yapılmak üzere Karayazı İlçe Devlet Hastanesine getirildi.

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