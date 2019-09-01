HABER

"Okula gidecek çocuğunuzu erken uyutmaya şimdiden başlayın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan: - "Eğitim döneminin başlamasına son bir hafta kala çocukların en geç akşam saat 21.00'de yatacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Çocukların bu süreçte gece uykusuna daha fazla riayet etmesi lazım" - "Yatmadan birkaç saat önce midelerini doldurmamalıyız. Uyudukları ortam sessiz ve karanlık olmalıdır"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kala çocukların saat 21.00'de uyuyacak şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul tatili dönemlerinde çocukların daha geç yatıp, geç kalkmaya alıştığını, ailelerin de bu konuda daha esnek davrandığını belirtti.

Yeni ders yılının 9 Eylül'de başlayacağını hatırlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Eğitim döneminin başlamasına son bir hafta kala çocukların en geç akşam saat 21.00'de yatacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Çocukların bu süreçte gece uykusuna daha fazla riayet etmesi lazım. Uykuyu artırabilecek süt, ayran, yoğurt gibi ürünler çocuklara akşam üstü verilmelidir. Yatmadan birkaç saat önce midelerini doldurmamalıyız. Uyudukları ortam sessiz ve karanlık olmalıdır. Ebeveynler de çocukların uyudukları dönemde başka şeyle uğraşmadan yatakta olmalıdır. Çocukların saat 18.00-19.00'dan sonra teknolojik herhangi bir cihazla temasta bulunmaması gerekiyor, çünkü uykuları dağılabiliyor. Yatmadan önce onlara sonu güzel biten bir masal ya da hikaye okuyabiliriz. Bu hem dinlendirici hem de uykuya geçişi hızlandıran bir araç olabiliyor."

- "En az 9 saatlik uyku" kuralı

Fidan, çocuğu uyku düzenine alıştırma sürecinin bir hafta sürdüğüne değinerek, uyku zamanının yarımşar saatlik dilimlerle öne doğru alınması gerektiğini anlattı.

Çocukların zihinsel ve fiziksel olarak dinlenebilmesi için en az 9 saatlik uykuya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Fidan, "Gece 9 saatlik uyku, çocuğun eğitimi ve okula adaptasyon süreci için şarttır. ABD'de yapılan bir çalışmada, çocukların uykularının bir saat daha fazla olmasının onların belleklerinde ve işlevsel hareketlerinde olumlu sonuçlar doğurduğu anlaşılmıştır. Bu da ikili öğretim yerine tekli öğretimin tercih edilmesi gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Vural Fidan, çocukların yeteri kadar uyumamasının, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarında artışa yol açabildiği uyarısında bulunarak, bu tür sorunların hem kulak burun boğaz hem de çocuk psikiyatrisi bölümlerinde kontrol edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Çocukların uyku düzeninin sağlanmamasının, öğrendiklerini "uzun dönem belleği"ne atmalarında soruna neden olabileceğini dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

"Vücutta 23.00-03.00 saatlerinde salgılanan melatonin, kişinin uzun dönem belleğinin sağlanmasına, vücudun dinlenmesine yarayan bir hormon. 'Uyku hormonu' olarak da adlandırılıyor. Bu hormonun salgılanması kişide bozukluk gösterirse işitsel ve anlamayla ilgili problemlere yol açabiliyor. Bu da çocuğun eğitim başarısında sorunlara neden oluyor."

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
Denizlili fotoğrafçı bulduğu çantayı turistlere teslim ettiDenizlili fotoğrafçı bulduğu çantayı turistlere teslim etti
Kırklareli'de deredeki balık ölümlerine incelemeKırklareli'de deredeki balık ölümlerine inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Okul TUTDER uyku Vural Fidan

En Çok Okunan Haberler

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Gümüşhane’de hayvan üreticilerine dolandırıcı şoku! Sırra kadem bastı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem bastı

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da dehşet! Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Marmara Denizi’nde balıkçılar umduğunu bulamadı

Marmara'da balıkçılar umduğunu bulamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.