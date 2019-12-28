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  4. Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa yaptı

Okula gidemeyen engelli öğrenciye liseliler rampa yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 09:30 | Son Güncelleme

Bursa’da engelli rampası olmadığı için okula gidemeyen engelli öğrenci, liselilerin yaptığı rampayla 1 ay sonra okuluna kavuştu.Keles İmam Hatip Orta Okulunda okuyan kas hastası Abdullah Altun (12), babasının yardımıyla köyünden ilçe merkezindeki okuluna tekerlekli sandalyeyle gidiyordu.

Bursa’da engelli rampası olmadığı için okula gidemeyen engelli öğrenci, liselilerin yaptığı rampayla 1 ay sonra okuluna kavuştu.
Keles İmam Hatip Orta Okulunda okuyan kas hastası Abdullah Altun (12), babasının yardımıyla köyünden ilçe merkezindeki okuluna tekerlekli sandalyeyle gidiyordu. Babasının rahatsızlanması ve evin önünde ve okul girişinde servisten inmesi için engelli rampası olmaması yüzünden Abdullah, okula 1 aydır gidemiyordu. Engelli öğrencinin rampa olmadığı için 1 aydır okula gidemediğini öğrenen Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Alanı Teknolojisi Bölümü öğrencileri, Abdullah’ı okuluna tekrar kavuşturmak için kolları sıvadı. Hemen atölyede çalışmaya başlayan liseliler engelli öğrenci okula gidebilsin diye hem evine, hem de okulun girişine demirden iki tane engelli rampası yaptı. Engelli öğrenci, liselilerin yaptığı rampayı kullanarak servis aracından rahatça inip okula girebiliyor. Öğrenciler, bir ay sonra engelli arkadaşlarını alkışlarla karşıladı.
Uzun bir aradan sonra okuluna gittiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Altun, "Evimin ve okulunun önünde engelli rampası olmadığı için okula gidemiyordum. Bunu öğrenen yandaki okulda okuyan liseliler bana iki tane engelli rampası yapmışlar. Bu rampaları kullanarak servise rahatça binebiliyorum. 1 ay sonra okuluma gittim, çok mutluyum, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Büyüyünce resim öğretmeni olmak istiyorum" dedi.
Anne Şerife Altun ise, "Çocuğum kas hastası, belden aşağısı tutmuyor. Tekerlekli sandalyeyle okula gidip geliyordu. Engelli rampası olmadığı için tekerlekli sandalyeyle servise babası bindirip indiriyordu. Babası da rahatsızlanınca servise bindiremez oldu. Çocuğum 1 aydır okula gidemiyordu. Öğrenciler engelli rampası yapmışlar, artık rahat rahat okula gidip gelebilecek" şeklinde konuştu.
Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Doğan Akkaya ise, "Okulumuzun metal öğrencileri ilçe merkezine eğitim görmeye gelen engelli öğrencimize engelli rampa yaptı. Kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüzün de katkıları çok fazla. Engelli öğrencinin uzun zamandır okula gidemediğini öğrendik. Hemen harekete geçerek engelli rampasını öğrencilerimiz yaptı. Artık Abdullah okuluna gidebiliyor, çok mutluyuz" diye konuştu.
Engelli öğrenciye rampa yapan liseliler ise, "Bizim okulun yanındaki ortaokulda okuyan engelli arkadaşımızın uzun zamandır okula gelemediğini öğrendik ve çok üzüldük. Biz de kolları sıvayıp onun için engelli rampası yaptık; hem evine hem de okulunun önüne yerleştirdik. Uzun zaman sonra Abdullah okula geldi" ifadelerini kullandı.

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