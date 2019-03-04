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Okula gidemeyen Meryem'e evinde eğitim imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, Serebral Palsi hastası olarak dünyaya gelen ve bu yüzden okula gidemeyen 4.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te, Serebral Palsi hastası olarak dünyaya gelen ve bu yüzden okula gidemeyen 4. sınıf öğrencisi Meryem Gül (11), Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenlerin yardımıyla evde eğitim alıyor. Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı, kent genelinde hastalığı nedeniyle okula gidemeyen 76 öğrenciye evinde eğitim imkânı sunulduğunu belirtti.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Evde Eğitim Hizmetleri' uygulaması kapsamında okula gidemeyen öğrdenciler için evlerinde eğitim imkanı sunuyor. Beynin kas hareketlerini kontrol edememesi olarak kendisini gösteren serebral palsi hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Meryem Gül de bu imkândan yararlanıyor. Hüsrevpaşaya Mahallesi'nde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Meryem Gül, kendisine sunulan imkândan memnun olduğunu belirtirken, baba İrfan Gül, hastalığı nedeniyle okula gidemeyen kızlarına, evde eğitim veren öğretmenlere teşekkür etti. Anne Naile Gül ise serebral palsi hastalığı ile dünyaya gelen kızının kalçasındaki çıkığı nedeniyle de şu ana kadar 4 ameliyat geçirdiğini söyledi, "Kızımın olması gereken 3 ameliyatı daha var. Allah devletimize zeval vermesin. Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok iyi işler çıkarıyorlar. Öğretmenlerimiz eve kadar geliyorlar. Kar kış demeden her şekilde Meryem için seferber olmuşlar. Kızım Meryem de derslerinde çok başarılı" diye konuştu.

BİTLİS'TE 76 ÖĞRENCİYE EVİNDE EĞİTİM VERİLİYOR

Meryem'i evinde ziyaret eden Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı da hastalığı nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için her türlü imkanı sağladıklarını belirterek, "Meryem ortopedik engelinden dolayı okula gidemeyen bir kızımız. Okula gidememesinden dolayı eğitimini tamamlayabilmesi ve akranlarından geri kalmaması adına, evde eğitim uygulaması kapsamında ihtiyaç duyulan bütün branşlarda öğretmen görevlendirmesini yapıyoruz. Öğretmenlerimiz de Meryem ve diğer bu kapsamdaki öğrencilerimize eğitimlerini evlerinde gerçekleştirmektedirler. Meryem çok başarılı bir öğrencimiz. Kent genelinde ise toplamda 76 öğrencimiz evde eğitim görüyor" dedi.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi, kas hareketini ve koordinasyonu etkileyen bir grup bozukluk olarak etki eden bir hastalık. Birçok durumda, görme, duyma ve his duyusu da etkilenebiliyor. Doğum öncesinde anne karnında oluşan nedenlerle görülebileceği gibi, doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar ya da çocukluğun ilk yıllarında çeşitli nedenlerle de ortaya çıkabiliyor.

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