Okula giden çocuğunuz varsa aman dikkat! Başarısını olumsuz etkiliyor, sakın vakit kaybetmeyin

Vücudun gösteriği belirtileri fark etmek önemli. Uzmanlar, erken tanı ile birçok sağlık sorununun ilerlemeden önüne geçilebileceğini vurguluyor. Öte yandan göz doktorları okul çağındaki çocukların senede bir kez göz muayenesine götürülmesini öneriyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Gözlerini kırpıştıran, kitap okurken satır atlayan ya da tahtaya gözlerini kısarak bakan çocuklara dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların düzenli kontrole getirilmemesi sebebi ile okul başarılarında bir düşüklük olabilir. Bu konuda ailelere çok büyük görev düşüyor. Öğretmenlerin söylediklerini mutlaka dikkate alsınlar"

ÖĞRENCİSİNİN BAŞARISIZ OLMASININ NEDENİ BU OLABİLİR

Uzman isim çocuğun okul başarısında yaşanan düşüşün göz rahatsızlığından kaynaklanabileceğini belirtti.

"Halk arasında göz bozukluğu dediğimiz ; miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi göz kırma kusurlarının tanısını burada koyuyoruz. Örneğin hipermetropisi olan çocuğun özellikle yakın görme bozukluğu gözlük ile düzeltilebilir. Bu tedavi ile çocuğun baş ağrısı yakınmaları azalabilir. Çocukta sadece kırma kusurlarının tedavi edilmesiyle çocuğun okul başarısında gözle görülür artış olabileceğinden öğretmenlerin velileri uyarmaları halinde göz hekimine başvurmalarını öneriyoruz." diyen uzman isim açıklamalarına şöyle devam etti:

BURADA AİLELERE GÖREV DÜŞÜYOR!

"20-20-20 kuralı dediğimiz bir yöntem var. 20 dakikada bir 20 saniye 20 metre uzağa bakarak gözü dinlendirme dediğimiz bir göz egzersizi yapmasını istiyoruz. İki saat boyunca sürekli ödev yapacaksa çocuk, ara vererek dersini çalışmalı sürekli ekrana maruz kalmamalıdır. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi hastalıkların sadece gözlük veya kontakt lens ile önüne geçebileceğimiz için en azından yılda bir kez çocuklarımızı göz muayenesine getirerek okul başarısını, arkadaşları ile uyumunu kendine güvenini sağlayabiliriz"



