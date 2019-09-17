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Okula giden öğrenciye yaya geçidinde otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

Isparta’da sabah saatlerinde okula gitmek üzere yaya geçidinden geçmek isteyen 11 yaşındaki kız öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Okula giden öğrenciye yaya geçidinde otomobil çarptı

Isparta’da sabah saatlerinde okula gitmek üzere yaya geçidinden geçmek isteyen 11 yaşındaki kız öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaya öncelikli ‘Önce yaya’ yazan geçit önünde beklemesi gereken otomobil sürücüsü, geçit üzerinde çarptığı çocuğun koşarak yola çıktığını savundu.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Demirköprü Kavşağı’ndan Antalya yolu istikametine seyreden Alptuğ Ö. yönetimindeki 32 HR 021 plakalı otomobil, yaya geçidi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki İ.Y. isimli kız çocuğuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk için 112 Acil Servis Ekipleri’ne haber verildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları çocuğu gerekli tedavisi yapılması için Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
“Çocuk koşarak geliyordu”
Kaza yerine gelen polis ekibine olayı anlatan araç sürücüsü Altuğ Ö., “Kaza tam burada oldu. Çocuk, koşarak geliyordu” dedi.
Öte yandan polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Okula giden öğrenciye yaya geçidinde otomobil çarptı

Okula giden öğrenciye yaya geçidinde otomobil çarptı

Okula giden öğrenciye yaya geçidinde otomobil çarptı

Okula giden öğrenciye yaya geçidinde otomobil çarptı

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