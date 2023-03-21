Okula giderken aracın çarptığı çocuk metrelerce böyle savruldu

Bursa’nın Osmangazi İlçesinde bir grup ilkokul öğrencisi cadde üzerinde karşıya geçti. Ardından başka bir çocuk karşıya koşarak geçmeye çalışırken cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle duramayarak küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havada savrulan çocuğun yardımına çevredekiler koşarken, durum sağlık görevlilerine bildirildi. İhbar üzerine gelen 112 ekipleri, yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, benzer olaylara karşı trafik ekipleri yaya ve öğrencileri uyardı.

(İHA)

