'Okula gidiyorum' diye evden çıkan Şükran'dan haber alınamıyor (2)

MARDİN'DE BULUNDU
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün sabah okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 8'inci sınıf öğrencisi Şükran Akşeker'in Mardin'de bulunduğu belirtildi.
Yetkililer, Şükran ile okuldan birlikte ayrıldıkları belirtilen Merve Başaran'ın da bulunduğu ve her ikisinin şimdi Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde olduklarını belirtti. Ailelerin de kızları almak için Mardin'e gittikleri belirtildi.
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