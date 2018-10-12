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Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 13:36 | Son Güncelleme

Tokat'ın Niksar ilçesinde 5 Ekim'de okula gitmek üzere evinden ayrılan ortaokul öğrencisi Göknur Çakır'dan (12) bir haftadır haber alınamıyor.

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Niksar ilçe merkezinde, İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan Fatma-Güven Çakır çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi Göknur Çakır, geçen hafta cuma günü "Okula gidiyorum" diye evden ayrıldı. Ancak Göknur akşam eve dönmedi. Bunun üzerine ailesi kızlarının eğitim gördüğü İhsan Karatay Ortaokulu'na giderek öğretmenlerden bilgi aldı. Göknur'un okula gitmediğinin bildirilmesi üzerine telaşlanan aile, durumu polise bildirdi.

İŞ BAŞVURUSU YAPTI İDDİASI

Polis ekipleri, Göknur Çakır'ın bulunması için çalışma başlattı. İlk aramalarda herhangi bir ize rastlanmazken, ailesi özel bir televizyon kanalındaki kayıp programına başvurdu. Programa bağlanan bir tanığın, çocuğun Erbaa ilçesinde iş başvurusu yaptığı iddiası üzerine, polis ekipleri bölgede yoğunlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Kayıp göknur çakır

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
haberde ki 'sonrası akılmaz ı görünce, baktım gerçekten aklım almadı
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