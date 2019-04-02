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'Okula gidiyorum' diyen liseli 10 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 22:23 | Son Güncelleme

SİİRT'in Baykan ilçesinde yaşayan ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açık öğretim lise 3'üncü sınıfta okuyan İlyas Demir (17), 23 Mart'ta 'Okula gidiyorum' diye çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

'Okula gidiyorum' diyen liseli 10 gündür kayıp

Ceren KURTYE/TATVAN, (Bitlis)- (DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesinde yaşayan ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açık öğretim lise 3'üncü sınıfta okuyan İlyas Demir (17), 23 Mart'ta 'Okula gidiyorum' diye çıktığı evine bir daha geri dönmedi.
Siirt'in Baykan ilçe nüfusuna kayıtlı olan ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açık öğretim Lise 3'üncü sınıfta okuyan İlyas Demir, 23 Mart 2019 günü ailesine 'Okula gidiyorum' diye çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yapan Demir'in babası Tahsin Demir, 10 gündür haber alınamayan oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirtti.

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