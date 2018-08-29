Okula giren hırsızlar kamera kayıt cihazını da çaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula giren hırsızlar, görüntülendiklerini fark edince güvenlik kamerası kayıt cihazını ve görüntülerin yansıtıldığı televizyonu da çaldı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bodrum katındaki pencereden içeri giren hırsızlar, kamera kayıtlarının izlendiği televizyonu çaldı. Bu sırada güvenlik kameralarının kayıtta olduğunu fark eden hırsızlık zanlıları, bazı kameraları yerinden söktü, bazılarının ise yönünü değiştirdi.

Daha sonra kamera kayıtlarının saklandığı kayıt cihazını arayan hırsızlar, bazı sınıflar ile müdür ve idare personelinin odalarının kapılarını kırarak buldukları kayıt cihazının kablolarını keserek alıp kayıplara karıştı.

Okul Müdürü Ali Baturalp, yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle okulu aralıklarla kontrol ettiğini söyledi.

Kontrol amacıyla geldiği okulda kapıların kırık olduğunu görünce polisi aradığını belirten Baturalp, "Polisin incelemesi sonucunda bodrum katındaki pencerenin demir korkuluğunun kırılarak içeri girdiklerini fark ettik. İncelemeler sırasında odamdaki kamera kayıt cihazı ve kamera görüntülerini yansıttığımız ekranın götürüldüğünü fark ettik. Hırsızlar kayıt cihazını ararken sınıfların, öğretmenler odası ile idarecilerin odalarının kapılarını kırdığını gördük." diye konuştu.

Bir eğitim kurumuna verilen zararın ve tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla alınan okul araçlarının çalınmasının içlerini acıttığını ifade eden Baturalp, ailelerden çocuklarına sahip çıkmalarını istedi.

Okulda incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, hırsızlık zanlılarının bulunması için çalışma başlattı.

