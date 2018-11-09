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Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, pitbull cinsi bir köpek önce okul bahçesine ardından da koridorlara girince paniğe neden oldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, köpeği tabancayla vurdu. Telef olan köpek, belediye ekibi tarafından alınarak götürüldü.

İstasyon Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde Kocaetepe Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'na açılan bahçe kapısından içeri giren birkaç köpek, endişe yarattı. Köpekleri gören çocuklar, panik içerisinde sınıflara kaçıştı. Bir süre bahçede dolaşan köpeklerden pitbull cinsi olduğu belirtilen biri, Kocatepe Ortaokulu'na girdi.

KORİDORLARA GİRDİ, MÜDÜR YARDIMCISI PASPAS İLE MÜDAHALE ETTİ

Koridorlarda dolaşan köpeğe okul müdür yardımcısı elindeki paspas sapı ile müdahale etti. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Köpek okulun bir kapısından girip koridorda dolaştıktan sonra diğer kapısından çıktı.

Bahçeye çıkan köpek, bir polis memuru tarafından tabancayla vuruldu. Telef olan köpek, belediye ekibi tarafından alınarak götürüldü.

"BAKTIM KAÇIŞMALAR VAR"

Öğrencilerden Sema Altay, "Sabah okula gelirken baktım bir kaçışmalar var, birkaç tane köpek dolaşıyordu. Bir tanesi içeri girdi. Bazı arkadaşlarım ağlıyordu. Onları içeri aldık. Öğretmenlerimiz 'içeri girin' diye bağırdı bize. Sonra biz içeri girdik. Bazılarımız sınıfa gitti. Köpek de sınıfların önünden geçti. Kapıları kapattık, köpek kapının önüne geldi. Sonra polisler geldi" dedi.

Köpeğin sahibinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Kocaeli pitbull

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Böyle etkin polis istiyoruz. Sağolsun var olsunlar.
hayvan severler birazdam damlar
Eceli gelen it misali olmuş.
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