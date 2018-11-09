Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

İstasyon Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde Kocaetepe Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'na açılan bahçe kapısından içeri giren birkaç köpek, endişe yarattı. Köpekleri gören çocuklar, panik içerisinde sınıflara kaçıştı. Bir süre bahçede dolaşan köpeklerden pitbull cinsi olduğu belirtilen biri, Kocatepe Ortaokulu'na girdi.
KORİDORLARA GİRDİ, MÜDÜR YARDIMCISI PASPAS İLE MÜDAHALE ETTİ
Koridorlarda dolaşan köpeğe okul müdür yardımcısı elindeki paspas sapı ile müdahale etti. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Köpek okulun bir kapısından girip koridorda dolaştıktan sonra diğer kapısından çıktı.
Bahçeye çıkan köpek, bir polis memuru tarafından tabancayla vuruldu. Telef olan köpek, belediye ekibi tarafından alınarak götürüldü.
"BAKTIM KAÇIŞMALAR VAR"
Öğrencilerden Sema Altay, "Sabah okula gelirken baktım bir kaçışmalar var, birkaç tane köpek dolaşıyordu. Bir tanesi içeri girdi. Bazı arkadaşlarım ağlıyordu. Onları içeri aldık. Öğretmenlerimiz 'içeri girin' diye bağırdı bize. Sonra biz içeri girdik. Bazılarımız sınıfa gitti. Köpek de sınıfların önünden geçti. Kapıları kapattık, köpek kapının önüne geldi. Sonra polisler geldi" dedi.
Köpeğin sahibinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'nde 'duygu sömürüsü' tepkisi
Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!
Kaybettiği annesini unutamayınca bu hale geldi
Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar
Yunanistan Başbakanı Çipras: Türkiye karar vermeli
İş adamı UBER'de 80 bin TL unuttu, geri getiren sürücüye sarıldı
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 26 yorum