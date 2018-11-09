Okula giren pitbull vuruldu (2)

OKULDAKİ PANİK KAMERALARA YANSIDI Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, pitbull cinsi köpeğin girdiği okulda yaşanan panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeği gören öğrencilerin korku içerisinde koridorda sınıflara kaçıştığı görüldü. Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA)
Okul bahçesine girdi, polis vurarak öldürdü!
‘Gel bakalım buraya seni tecavüz eden kim’
Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!
'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...
Kaybettiği annesini unutamayınca bu hale geldi
Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak?
Milyonları ilgilendiriyor! Sonuçlar açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum