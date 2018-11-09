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Okula giren pitbull vuruldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

OKULDAKİ PANİK KAMERALARA YANSIDI Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, pitbull cinsi köpeğin girdiği okulda yaşanan panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

OKULDAKİ PANİK KAMERALARA YANSIDI Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, pitbull cinsi köpeğin girdiği okulda yaşanan panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeği gören öğrencilerin korku içerisinde koridorda sınıflara kaçıştığı görüldü. Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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