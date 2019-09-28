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Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 19:51 | Son Güncelleme

BURSA VALİSİ CANBOLAT: ÇOCUKLAR GÜVENDE Bursa'nın Kestel ilçesinde çocukları Efe (7) ile Mustafa'nın (5), 2 gündür kayıp olduğunu iddia eden Ercan Çınar, ''Sağlıklarından endişe ediyorum.

BURSA VALİSİ CANBOLAT: ÇOCUKLAR GÜVENDE
Bursa'nın Kestel ilçesinde çocukları Efe (7) ile Mustafa'nın (5), 2 gündür kayıp olduğunu iddia eden
Ercan Çınar, ''Sağlıklarından endişe ediyorum. Anneleri ile ayrı yaşıyoruz. Karakola başvurduk, annesi de gelip ifade verdi. Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Okula diye gittiler ancak bir daha haber alamadık" dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, kayıp olduğu öne sürülen Mustafa Çınar ve Efe Çınar'ın güvende olduğunu, kayıp olmadıklarını belirterek şunları söyledi:
'Savcılık olaya el koymuştur. Babanın karakola yaptığı müracaatı sonrası araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı. Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış. Dosya savcılıkta Bursalıların içi rahat olsun. Polisimiz ve jandarmamız bu ve benzeri olaylarda her zaman teyakkuz halindedir."
Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)

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