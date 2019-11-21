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Okula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, karşıdan karşıya geçmeye çalışan matematik öğretmeni, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi.

Okula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından oldu

Diyarbakır’da, karşıdan karşıya geçmeye çalışan matematik öğretmeni, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mardin’in Mazıdağı ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Diyarbakırlı matematik öğretmeni Ezgi Şengül’e, okula giderken 75 Metrelik Yol mevkiinde karşıdan karşıya geçerken araç çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz öğretmen, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ezgi öğretmenin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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