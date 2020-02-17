HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okula gitmek için evden çıktı! 11 yaşındaki çocuktan acı haber

Okula gitmek için evden çıktı! 11 yaşındaki çocuktan acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 22:04 | Son Güncelleme

Pendik'te sabah saatlerinde okula gitmek için karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa caddede ilerleyen servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan servis şoförü ise çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Okula gitmek için evden çıktı! 11 yaşındaki çocuktan acı haber

Olay, sabah 08.30 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak üzerinde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı, yolun karşısına geçtiği sırada caddede ilerleyen bir servis minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Servis minibüsü sürücüsü A.K ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Mahalle sakini Rabia Aslan, Gerçekten çok kötüydü. Burada genellikle sürekli kazalar oluyor. Ben de kaza geçirdim. Trafik ışığı yok, yaya geçidi bu yıl yapıldı. İleride ilkokul, ortaokul, lise var. Öğrenci velileri sürekli tedirginlik içerisinde. Her yerden arabalar geliyor ve hızlı. O yüzden bugün yaşanan kazada da hayatını kaybeden küçük kardeşimiz adına da çok üzüldük. Kendisi baygın yerdeydi. O anı tam olarak görmedim ama galiba karşıdan karşıya geçiyormuş. Çocuk yerde baygındı. Çok kötü anlar yaşadık" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
Bu kadarına da pes! Para karşılığı anlaştı, evli sevgilisini...Bu kadarına da pes! Para karşılığı anlaştı, evli sevgilisini...
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul pendik

En Çok Okunan Haberler

Dubai'ye gitti! Mayolu pozu olay oldu

Dubai'ye gitti! Mayolu pozu olay oldu

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tokatçı filminin Emine'si yıllara meydan okuyor

Tokatçı filminin Emine'si yıllara meydan okuyor

Kaymakamlık binasında intihar! Valilikten açıklama geldi

Kaymakamlık binasında intihar! Valilikten açıklama geldi

Faciadan dönüldü! Elazığ'da 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Faciadan dönüldü! Elazığ'da 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Uzman çavuş telefonla tartıştı, sonrası korkunç!

Uzman çavuş telefonla tartıştı, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kadarına da pes! Para karşılığı anlaştı, evli sevgilisini 'hamileyim' diyerek dolandırdı

Bu kadarına da pes! Para karşılığı anlaştı, evli sevgilisini...

İstanbul kent genelinde helikopter destekli ‘asayiş uygulaması’

İstanbul'da dev operasyon!

2 kamyon çıktı, ekipler ne yapacağını şaşırdı! 'Çöp ev'

2 kamyon çıktı, ekipler ne yapacağını şaşırdı! 'Çöp ev'

Cami tuvaletinde korkunç olay! Böyle bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Böyle bulundu

Şehir efsanesi 1600 yıllık tarihi yok etti

Şehir efsanesi 1600 yıllık tarihi yok etti

Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı

Bombalı eylem hazırlığındaydılar! Kritik operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.