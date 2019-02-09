Okula gitmek istemedikleri için evden kaçmışlar

Trabzon’un Of ilçesinde geçtiğimiz 5 Şubat Salı günü sabah evlerinden okula gitmek için çıkan ancak daha sonra ortadan kaybolan 3 kafadar, 4 gün sonra evlerine 106 km uzaklıktaki Beşikdüzü ilçesinde bisikletleri ile yol kenarında polis ekipleri tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Of ilçesinde yaşları 14-15 arasında değişen lise öğrencisi M.A.Ş., Y.E.A. ve M.Ş. isimli 3 kafadar, 5 Şubat Salı günü evlerinden okula gitmek için ayrıldı. Ancak okula gitmeyen 3 kafadar akşam da evlerine dönmedi. Aileleri okullarını aradıklarında çocuklarının okula gitmediğini öğrendi. Hemen kayıp gençler ile ilgili polis ve jandarma ekiplerine aileleri tarafından kayıp bilgisi verilirken, yapılan tüm aramalara rağmen 3 gün boyunca kayıp gençlerin izine rastlanılmadı. Kayıp gençlerin resimleri her yere asılırken, sosyal medya üzerinden de görenlerden ailelerine haber vermeleri istendi.
Polis yol kenarındaki bisikletli gençlerin durumlarından şüphelenince...
Aramalar 4. gün ise sonuç verdi. Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde polis ekipleri 8 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde yol kenarında durumlarından şüphelendikleri bisikletli 3 genci incelemeye aldı. Yapılan inceleme ve kimlik kontrolü sonrasında bisikletli gençlerin Of ilçesinde 5 Şubat Salı günü kayıp olan 3 lise öğrencisi olduğu tespit edildi. Kayıp gençlerin ailelerine bilgi verilirken, aileler evlerine 106 km uzaklıktaki ilçeye gelerek çocuklarını teslim aldı, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teşekkür etti.
Gündüzleri pedal çevirip, geceleri camilerde uyumuşlar
3 kafadarın okula gitmek istemedikleri için Salı sabahı evden "Okula gidiyoruz" diyerek çıkıp, bisikletleri ve yakınlarından temin ettikleri paralarla ilçeden ayrıldıkları, 3 gece boyunca Of-Beşikdüzü arasındaki sahil şeridindeki camilerde geceyi geçirdikleri ve uyudukları, bu şekilde sahil boyunca gündüz pedal çevirip, geceleri de camilerde uyuyarak Samsun’a gitmeyi planladıkları öğrenildi. Gençlerin bulundukları sırada Beşikdüzü ilçesi sahilinde pedal çevirmekten bitkin düşmeleri nedeniyle dinlendikleri belirtildi.
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
Cumartesi sabahı kahreden haber!
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum