Okula gitmek istemedikleri için evden kaçmışlar

Trabzon’un Of ilçesinde geçtiğimiz 5 Şubat Salı günü sabah evlerinden okula gitmek için çıkan ancak daha sonra ortadan kaybolan 3 kafadar, 4 gün sonra evlerine 106 km uzaklıktaki Beşikdüzü ilçesinde bisikletleri ile yol kenarında polis ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Of ilçesinde yaşları 14-15 arasında değişen lise öğrencisi M.A.Ş., Y.E.A. ve M.Ş. isimli 3 kafadar, 5 Şubat Salı günü evlerinden okula gitmek için ayrıldı. Ancak okula gitmeyen 3 kafadar akşam da evlerine dönmedi. Aileleri okullarını aradıklarında çocuklarının okula gitmediğini öğrendi. Hemen kayıp gençler ile ilgili polis ve jandarma ekiplerine aileleri tarafından kayıp bilgisi verilirken, yapılan tüm aramalara rağmen 3 gün boyunca kayıp gençlerin izine rastlanılmadı. Kayıp gençlerin resimleri her yere asılırken, sosyal medya üzerinden de görenlerden ailelerine haber vermeleri istendi.

Polis yol kenarındaki bisikletli gençlerin durumlarından şüphelenince...

Aramalar 4. gün ise sonuç verdi. Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde polis ekipleri 8 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde yol kenarında durumlarından şüphelendikleri bisikletli 3 genci incelemeye aldı. Yapılan inceleme ve kimlik kontrolü sonrasında bisikletli gençlerin Of ilçesinde 5 Şubat Salı günü kayıp olan 3 lise öğrencisi olduğu tespit edildi. Kayıp gençlerin ailelerine bilgi verilirken, aileler evlerine 106 km uzaklıktaki ilçeye gelerek çocuklarını teslim aldı, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teşekkür etti.