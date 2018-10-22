Okula gitmek istemeyen minik Efe'yi polis ikna etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde okula gitmek istemeyen 1. sınıf öğrencisi, annesinin yardım talebi üzerine devreye giren polis komşusu tarafından ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, 4 çocuk annesi Nurhan Kezer, 1. sınıf öğrencisi oğlunu okula götürmek konusunda ikna edemeyince polis komşusu Sezai Acerce'den yardım istedi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Acerce, marketten oyuncak ve çikolata alarak Yiğit Efe'nin evine gitti. Acerce, Yiğit Efe'yi bir süre polis otosunda gezdirdikten sonra ikna ederek okuluna götürdü.

Anne Nurhan Kezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun bir ay okula gittiğini, daha sonra istemediğini belirterek, "Oğlum 'okulu istemiyorum' dedi. Sınıfını bile değiştirdik. Baktık ki olmadı. Polis ağabeyden yardım istedim. Allah razı olsun, yardımını esirgemedi." dedi.

İl dışında çalışan eşinin isteği üzerine polis olan komşularından yardım talep ettiğini belirten Kezer, "Eşim, 'Üniformalı görürse belki okula gider' dedi. Ben de zor durumda kaldım, eşim il dışında çalıştığı için. Polisimiz elinde geleni yaptı. Oyuncak da almış. Oğlum şimdi benimle okula gidip geliyor." diye konuştu.