Okula gitmek istemeyen minik Efe'yi polis ikna etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde okula gitmek istemeyen 1. sınıf öğrencisi, annesinin yardım talebi üzerine devreye giren polis komşusu tarafından ikna edildi.
Alınan bilgiye göre, 4 çocuk annesi Nurhan Kezer, 1. sınıf öğrencisi oğlunu okula götürmek konusunda ikna edemeyince polis komşusu Sezai Acerce'den yardım istedi.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Acerce, marketten oyuncak ve çikolata alarak Yiğit Efe'nin evine gitti. Acerce, Yiğit Efe'yi bir süre polis otosunda gezdirdikten sonra ikna ederek okuluna götürdü.
Anne Nurhan Kezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun bir ay okula gittiğini, daha sonra istemediğini belirterek, "Oğlum 'okulu istemiyorum' dedi. Sınıfını bile değiştirdik. Baktık ki olmadı. Polis ağabeyden yardım istedim. Allah razı olsun, yardımını esirgemedi." dedi.
İl dışında çalışan eşinin isteği üzerine polis olan komşularından yardım talep ettiğini belirten Kezer, "Eşim, 'Üniformalı görürse belki okula gider' dedi. Ben de zor durumda kaldım, eşim il dışında çalıştığı için. Polisimiz elinde geleni yaptı. Oyuncak da almış. Oğlum şimdi benimle okula gidip geliyor." diye konuştu.
Polis memuru Sezai Acerce de ailenin talebi üzerine devreye girdiğini belirterek, "Efe'yi 'anne babanı hapse atarlar' diye korkutmamı istediler. İlk gün kabul etmedim. İkinci gün Efe'nin annesi beni gördü, 'Bana yardımcı ol' dedi. Ertesi sabah çikolata ile bir gün sonra da ekip otosu oyuncağı alarak yanına gittim. Efe'yi ikna edebilmek için ekip otosuyla gezdirdik sonra okuluna bıraktık. İnşallah okula tek başına gidecek." ifadelerini kullandı.
Yiğit Efe Kezer de "Polis olmak istiyorum. Polisleri çok seviyorum." dedi.
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