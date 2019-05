Okula gönderilmeyen çocuklar aileden alındı

Hatay'ın Erzin ilçesinde Ali ve Sümeyra Algül çiftinin 'puta tapmak' ve 'küfür' olduğu iddiasıyla okula göndermediği 4 çocuğu ile yaşı küçük olan 1 çocuğu, 'bakım ve ihtiyaçları karşılanmadığı' gerekçesiyle aileden alınıp, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yerleştirildi. Besicilik yapan baba Ali Algül, "Çocuklarımız geri verilirse eğitimleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Erzin ilçesinin Kızlarçayı Mahallesi'nde oturan Ali ve Sümeyra Algül çiftinin, çocuklarını okula göndermediği yönündeki ihbar üzerine Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 11 Ocak'ta sosyal inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede ailenin, eğitim çağındaki 4 çocuğunu 'puta tapmak' ve 'küfür' olduğu gerekçesiyle okula göndermediği, babanın düzenli gelirinin olmadığı ve ailenin toplumda izole bir hayat yaşadıkları saptandı. Kurumun hazırladığı rapor doğrultusunda Erzin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce çocuklar Zehra (14), Zeynep (13), İzzet (11), Rukiye (7) ve Rabia (5) kardeşler hakkında 30 Ocak'ta bakım tedbiri kararı alındı. Koruma altına alınan 5 kardeş, yaşları ve cinsiyetlerine göre, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün bakım yurtlarına yerleştirilip, okullara kayıtları yaptırıldı.

Ailenin 5 aylık çocukları Şeyma'nın ise anneden ayrılmasının çocuğun yararına olmayacağı gerekçesiyle aile yanında kalmasına ve 1 yıl süreyle izlenmesine karar verildi. Koruma altına alınan çocukların ise görevliler gözetiminde her hafta ailesiyle görüştürülmesine de olanak sağlandı.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişimin ve ebeveynlerin kuruluş yönetimi ile işbirliği anlayışının güçlendirilmesi için psikososyal destek çalışması başlatıldı

'BEN KENDİM YETİŞTİRİRİM' DEMİŞ

Çocukların babası Ali Algül, daha önce kendisine 'Çocuklarını okula gönder' diye Sosyal Hizmetler'den, okul müdürleri ve öğretmenlerinden gelenlerin olduğunu belirterek, "Dediler ki bana; 'Çocuğunu okula göndermen gerekiyor, böyle bir yasa var göndermelisin' dediler. Ben de kendilerine, 'Ben kendim yetiştiriyorum, İslam dinini yaşaması için kendi imkanlarımla çocuklarımı okutmak istiyorum' diye cevap verdim. Onlar da 'Eğer göndermezsen sana bir para cezası uygulayacağız' dediler. Sonra bunun üzerine bana bir para cezası uyguladılar. Ondan sonra 2018'in 8'inci ayında çocuklarım hakkına mahkeme yapılmış, koruma tedbiri adı altında karar verilmiş. Çocuklarımın alınması için çıkan bu karardan ise benim kesinlikle haberim olmadı" dedi.

'ÇOCUKLAR VERİLİRSE, EĞİTİMLERİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Çocuklarını görüşe gittiğinde psikolojilerinin bozulduğunu gördüğünü öne süren Ali Akgül, şunları söyledi:

"Çocuklarımın bir an önce bana iade edilmesini istiyorum, çocuklarımı çok seviyorum. Zaten çocuklarıma sorulduğunda, ailelerini sevdiklerini söyleyecekler. Allah hiç kimseyi evlatla imtihan etmesin, çok zor bir durum. Biz çocuklarımızı geri istiyoruz. Çocuklarımızı görmeye gittiğimizde başımızda bekliyorlar. Bize niye böyle bir muamele yapılıyor, çocuklarıma niye muamele yapılıyor. Biz kötü insanlar değiliz, bu vatan bizim. Hiç kimseye zararı olan biri değiliz. Sadece çocuklarımızın geri bize verilmesini istiyoruz. Eğitime de kesinlikle karşı değiliz. Bir çocuğun eğitim alması mutlaka gerekiyor ve çocuklarımız geri verilirse eğitimleri için elimden gelen her şeyi yapacağım. Psikolojilerinin bozulduğunu gördüm. Bir suçum yok, kesinleşmiş devlete karşı hiç bir suçum yok. Tek isteğim var çocuklarımı istiyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Anne Sümeyra Algül ise çok zor durumda olduklarını belirterek, "Bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum, çocuklarımı versinler. Merhamet kalmamış, 5'ini birden götürdüler. Her gidişimde çocuklarımı görüyorum, seviniyorum ama gelirken boynu bükük evime dönüyorum. Son gördüğümde 'bizi götür' diyen çocuklarım ağladıkça ben de ağladım. Ne olur çocuklarımızı geri verin" diye konuştu.