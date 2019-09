Okula hastanede başladılar

“Arkadaşlarımı çok özledim” Birinci sınıfa yeni geçen SCA hastası 7 yaşındaki Esma Çoğal, “Burada olmak güzel. Yazılar yazıyoruz. Birinci sınıfa geçtim. Kendi okuluma gitmek istiyorum bir an önce iyileşip. Arkadaşlarımı çok özledim” diye konuştu.

"Okul daha iyidir her zaman"

Faktör VII eksikliği olan Yağız Eren ise, “Dördüncü sınıfım. Şu an burada ilk eğitimi alıyorum. Mutluyum. Özledim arkadaşlarımı okulda. Dönmek isterim okula. Okul daha iyidir her zaman” dedi.

“Arkadaşlarıyla burada mutlu”

Veli Nevin Çoğal da, “Tedavisi açısından kızımın burada olması iyi. Okula başlamasını okulunda başlamasını arzu ederim. Kendisi de okula gidemediği için çok üzgün. Ama anlaştığı için bazı arkadaşlarıyla burada da mutlu. Eğitimden geri kalmıyor. Gerekli materyalleri getirdi öğretmen gayet mutlu oldu kızım. Hastanede kalanlar için iyi bir eğitim. Geride kalmasından iyi” şeklinde konuştu.