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Okula misafir öğrenci kararına, velilerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:32 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yıkılması planlanan okulun öğrencilerinin, çocuklarının eğitim gördüğü okula gelecek olmasına veliler tepki gösterdi.

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yıkılması planlanan okulun öğrencilerinin, çocuklarının eğitim gördüğü okula gelecek olmasına veliler tepki gösterdi. Erenler ilçesinde 8 bin metrekarelik arsa üzerinde bulunan Ali Dilmen İlkokulu ile Ortaokulu için 24 derslikli yeni bir okul yapılacağı gerekçesi ile yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan okulda eğitim gören öğrencilerin ise ilçedeki Erenler İlkokulu ile Yücel Ballık Ortaokulu'na bir dönem geçici olarak nakledilmesine onay verildi. Okullarına ikinci dönem itibariyle misafir öğrenciler geleceğini, eğitimin sabahçı ve öğrenci olacağını öğrenen Erenler İlkokulu ve Yücel Ballık Ortaokulu velileri karara tepki gösterdi. Veliler, ikinci eğitim-öğretim yarı yılında okulda oluşacak kalabalık ve ikili eğitime geçilmesinden dolayı çocuklarının mağdur edildiklerini öne sürdü. Öğrenci velisi Yavuz Akgün, "Burada her sınıf ortalama 42 kişi. Bir tane öğretmen var ve 42 öğrenciye bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Bu çocuklar sabah 9'da okula geliyor. Eğer ikili eğitim sistemine geçilirse bu çocuklar daha erken gidecekler. Ne bu çocuk verim alabilir, ne de öğretmen ders verebilir" dedi. Sevda Binsöl isimli veli ise "Çocuklar LGS'ye hazırlanıyor. Bütün etütleri bütün çalışmaları alt üst olacak. Biz böyle bir şeyi kaldıramıyoruz. Yarı dönemde böyle bir şey yapamazlar. Önümüzdeki dönem yapsınlar" diye konuştu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bir dönemin ardından misafir öğrencilerin yeni yapılan okullarına döneceği ifade etti.

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