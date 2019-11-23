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Okula tiyatro salonu kuran 5 kadın veli, bu kez sınıf kapılarını boyadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:17 | Son Güncelleme

    ANKARA'da Piri Reis İlkokulu öğrenci velisi 5 kadın, ara tatili fırsat bilip Öğretmenler Günü’nde okulda görev yapan öğretmenlere sürpriz yapmak için okulun sınıf kapılarını boyadı.

ANKARA'da Piri Reis İlkokulu öğrenci velisi 5 kadın, ara tatili fırsat bilip Öğretmenler Günü’nde okulda görev yapan öğretmenlere sürpriz yapmak için okulun sınıf kapılarını boyadı. Daha önce de okulda tiyatro sahnesi kurup, akıl ve zeka oyunu sınıfı hazırlayan velilerden Firdevs Tosun, "Hem öğretmenlerimize hem de öğrencilere ara tatili de fırsat bilerek bir sürpriz hazırlamak istedik. Öğretmenlerin mutluluğu çocuklara yansıyor, çocukların mutluluğu da velilere yansıyor" dedi.

Ankara Altındağ'da bulunan Piri Reis İlkokulu Okul Aile Birliği üyesi 5 kadın, okulun eksik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürütüyor. 5 kadın daha önce kullanılmayan öğrenci sıraları, evden getirdikleri halı ve kendi elleri ile diktikleri perdeden bir tiyatro salonu kurdu. Ardından okula akıl ve zekâ oyunu sınıfı hazırlayan 5 kadın diğer velilerin de maddi desteğini alarak bu kez 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sürpriz amacıyla okulun sınıf kapılarını boyadı.

'BİR AY BOYUNCA BURADA ÇALIŞTIK'

Velilerden Sevgi Özdoğan, okulun tiyatro salonunun eksik olduğunu ve daha önce bunun için çalışma başlattıklarını söyleyerek, "Okulumuz öğrencilerinin hazırladıkları güzel tiyatro oyunu için bir tiyatro salonu yapmak istedik. Bunun içinde elimizdeki imkânlarla, okulun üst sınıflarında kullanılmayan masaları, sıraları getirdik. Ayrıca evimizde kullanmadığımız perdeleri getirdik. İki arkadaşımla beraber bir ay boyunca burada çalıştık. Okul müdürümüz Ayhan Irmak da kullanılmayan malzemelerden kürsümüzü yaptı. Hep birlikte burayı kurduk ve öğrenciler de güzel bir gösteri hazırladılar" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI GELİŞTİRME ADINA ÇALIŞIYORUZ'

Velilerden Duygu Türk ise öğrencilerin boş saatlerini değerlendirmeleri için akıl ve zekâ oyunu sınıfı hazırlamaya karar verdiklerini belirterek, "Halıyı öğretmenimiz buldu. Duvar kâğıtlarını aldık, dolapların kapılarını sökerek, velilerle birlikte boyadık. Yastık kılıflarını kendimiz diktik ve süngerlerini atılmak üzere olan bir yataktan söktük. Hepsini ellerimizle tek tek diktik. Çocuklarımız için olabildiğince aktif bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bizim okulumuz çok merkezi bir yerde değil, bu nedenle birçok şeyden geri kalmakta. Herhangi bir destek de alamadığı için biz okul aile birliği ve veliler olarak çocuklarımızı biraz daha geliştirme adına elimizden gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Okulun sınıf ile öğretmenler odasının kapısını boyayan veli Firdevs Tosun da "Hem öğretmenlerimize hem de öğrencilere ara tatili de fırsat bilerek bir sürpriz hazırlamak istedik. Öğretmenlerin mutluluğu çocuklara yansıyor, çocukların mutluluğu da velilere yansıyor" ifadelerini kullandı.

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