Okula tiyatro salonu kuran 5 kadın veli, bu kez sınıf kapılarını boyadı

ANKARA'da Piri Reis İlkokulu öğrenci velisi 5 kadın, ara tatili fırsat bilip Öğretmenler Günü’nde okulda görev yapan öğretmenlere sürpriz yapmak için okulun sınıf kapılarını boyadı. Daha önce de okulda tiyatro sahnesi kurup, akıl ve zeka oyunu sınıfı hazırlayan velilerden Firdevs Tosun, "Hem öğretmenlerimize hem de öğrencilere ara tatili de fırsat bilerek bir sürpriz hazırlamak istedik. Öğretmenlerin mutluluğu çocuklara yansıyor, çocukların mutluluğu da velilere yansıyor" dedi.

Ankara Altındağ'da bulunan Piri Reis İlkokulu Okul Aile Birliği üyesi 5 kadın, okulun eksik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürütüyor. 5 kadın daha önce kullanılmayan öğrenci sıraları, evden getirdikleri halı ve kendi elleri ile diktikleri perdeden bir tiyatro salonu kurdu. Ardından okula akıl ve zekâ oyunu sınıfı hazırlayan 5 kadın diğer velilerin de maddi desteğini alarak bu kez 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sürpriz amacıyla okulun sınıf kapılarını boyadı.

'BİR AY BOYUNCA BURADA ÇALIŞTIK'

Velilerden Sevgi Özdoğan, okulun tiyatro salonunun eksik olduğunu ve daha önce bunun için çalışma başlattıklarını söyleyerek, "Okulumuz öğrencilerinin hazırladıkları güzel tiyatro oyunu için bir tiyatro salonu yapmak istedik. Bunun içinde elimizdeki imkânlarla, okulun üst sınıflarında kullanılmayan masaları, sıraları getirdik. Ayrıca evimizde kullanmadığımız perdeleri getirdik. İki arkadaşımla beraber bir ay boyunca burada çalıştık. Okul müdürümüz Ayhan Irmak da kullanılmayan malzemelerden kürsümüzü yaptı. Hep birlikte burayı kurduk ve öğrenciler de güzel bir gösteri hazırladılar" dedi.