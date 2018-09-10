Yeni eğitim öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayan öğrenciler için okula uyum haftası başladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana sürüyor.
Bu kapsamda okula uyum haftasında "çocuk-aile-öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek.
Bugün başlayan uyum haftası, 14 Eylül Cuma sona erecek.
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