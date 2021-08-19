Okula uyum haftası tarihleri! Anaokullar ve birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Geçen yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler zorlanırken, ebeveynler de büyük güçlükler yaşadı. Özellikle hem anne hem de baba çalıştığında çocuğun kime bırakılacağı konusunda ne yapacağını şaşıranlar, bu dönem okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Okullar açılmadan bir hafta önce birinci sınıflar uyum haftası ile okula alıştırılmaya çalışılıyor. İşte anaokulu ve diğer sınıfların okula başlama tarihleri…

OKULA UYUM HAFTASI TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimi açıklayarak okula uyum haftası tarihlerini duyurdu. Bu yılki takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Anaokulları da birinci sınıf öğrencileri gibi 31 Ağustos tarihinde eğitime başlayacak. Şu anda eğitim yüz yüze yapılacağı yönünde açıklamalar yapılsa da net kararın bu ayın sonunda verilmesi bekleniyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci sınıfların dışında diğer sınıfların okula ne zaman başlayacağı da belli oldu. Takvime göre birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.



