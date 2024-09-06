Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel Apple Watch modelleri de indirime girdi

Apple Watch, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımlarıyla teknoloji dünyasının en çok tercih edilen ürünlerinden biri. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında, popüler Apple Watch akıllı saatlerde büyük indirimler sizleri bekliyor. En sevilen modellerdeki bu avantajlı fiyatları yakalayarak hem stilinizi tamamlayabilir hem de akıllı bir yatırım yapabilirsiniz! İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki modeller...

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İndirimdeki Apple marka ürünler burada.

1. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) Gece Yarısı

Kullanıcılar ne diyor?

"Sadece söylenecek çok bir şey yok kaliteli ve teslimat hızlıydı."

"Aldığım tarihte tüm siteler arasında en uygununu tabi ki Amazon’da buldum. Kusursuz ve hızlı teslimat."

Sağlığını düşünen herkesin alması gerektiğini düşündüğüm bir ürün, özellikle kaza ve düşme algılayıcı olması ürünü almam için en önemli özellik oldu, pili 30 saate kadar dayandı. "

2. Apple Watch Ultra Mavi+Gri

Kullanıcılar ne diyor?

"Kullanımı, şarj süresi, özellikleri ve spor için su altı veya spor salonunda çok yararlı ve kullanışlı. Apple watch 6’dan geçiş yaptım. 2 senedir kullanım sonrası yazılan bir yorum bu. Telefonsuz dışarıda doğaya, yürüyüşe, parka çıkmanın keyfini yaşayın! Arayanları cevaplandırın. Arayacağınız varsa arayın. Telefonu unuttum diyebilirim."

"Ürün gerçekten güzel bir ürün dikkatli kullanımda ömürlük kullanım."

"Ürün tartışılmaz en iyi akıllı saat."

3. Apple Watch Ultra Sarı/Bej

Kullanıcılar ne diyor?

"Piyasadaki premium saatlerden birisi. Fiyatı yüksek. Ama alabileceğiniz en iyi saat. Malzeme kalitesi çok iyi. Şarjı 3 günü rahat çıkartıyor. Memnunum."

"Ürün tartışılmaz en iyi akıllı saat. Apple Türkiye garantili, Kuzey Amerika üretim, kayış orijinal yellow ocean."

"Büyük ekranıyla çok şık, harika ötesi bir saat."

4. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS + Cellular

Kullanıcılar ne diyor?

"Severek kullanıyorum, şarjı bir-bir buçuk gün gidiyor."

"Pratik ve işlevsel bir ürün. Beklentilerimi karşıladı. Son derece memnun kaldım."

"Saat takmayı ve teknolojiyi sevenlere harika özellikleriyle birleştirilmiş bir saat bu. Kutu içerisinde çıkan kayış gayet rahat. Şarj olması harika. 2 saatte full doluyor."

5. Apple Watch Series 9 Altın Rengi

Kullanıcılar ne diyor?

"Apple kalitesi öneririm."

"İlk kez Apple Watch kullanmama rağmen kolay arayüzü beni çok rahatlattı. İyi ki almışım diyorum. Şarjı da 1,5 gün kesin gidiyor ve 1 saatte 0-100 şarj oluyor."

"Ürün gayet güzel ve sağlam paketlenmişti."

6. Apple Watch Series 9 Altın + Kil Rengi

Kullanıcılar ne diyor?

"Bence seri 9 içerisindeki en iyi renk bu."

"İlk kez akıllı saat kullanıyorum. Rengini,telefonu saatten takip edebilmenin konforu,duruşuyla çok sevdim. Şarjı iki gün gidiyor ve çok hızlı şarj oluyor."

"Ürün çok güzel. Çalışan kişiler, bazı sağlık problemi olanlar ve spor yapanlar için büyük lütuf. Bildirimleri görmek sağlığı egzersizi detaylı şekilde takip edebiliyorsunuz Saat üzerinden telefon yakınlardaysa konuşma yapabilmek de güzel. "

7. Apple Watch Series 9 Grafik Rengi/Gece Yarısı

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok hızlı elime geçti, Watch S3'ümü bu ürünle yeniledim hızlı ve fiyatı kampanya ile çok uyguna geldi. Teşekkürler Amazon!"

"Benim gibi mutfakta çalışan biri için gayet kullanışlı aramaları kolayca görebiliyorum. Bir watch saatin yapabileceği tüm özelliklere sahip neredeyse apple kullanıyorsanız ekosisteminden şaşmayın derim. Daha entegreli bir şekilde çalışıyor kısacası tavsiye edilir."

"Hafif, menüler arası geçişler Hızlı. Telefon görüşmesinde de ses çok iyi."

8. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) Yıldız Işığı

Kullanıcılar ne diyor?

"Kullanımı kolay ve çok memnunum."

"Ürün gayet iyi , uzun süredir kullanıyorum."

"Ürünü yaklaşık iki haftadır kullanıyorum. iPhone ile mükemmel uyum içerisinde çalışıyor."

9. Apple Watch Ultra 2 Mavi

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü sipariş ettim ve ertesi gün erkenden teslim edildi. Apple ürünü kalitesi ortada. Saat oldukça şık ve tüm beklentileri karşılayan bir cihaz."

"Saati uzun süredir takip ediyordum. Tavsiye ederim. Şarjı en az 2 gün gidiyor. Çok aktif kullanmadığımda 3 günde gidiyor."

"Bu ürünü özellikleriyle beraber kullanıyorum. Çok uygun fiyata aldım.Teşekkürler Amazon."

10. Apple Watch Ultra 2 Klasik Zeytin Yeşili

Kullanıcılar ne diyor?

"Kargo sürecini yazmaya gerek yok amazon akşam sipariş verdim sabah kapıda Diğer watch lara nazaran 3 gün şarjı gidiyor. Arayüz farklılığı var, telefon yerine kullanılabilir."

"Ürünü anlatmaya gerek yok."

"Tek kelimeyle mükemmel bir ürün! Larj olarak tüm özellikleri tamamen açık halde 3 günü çok rahat çıkarıyor."

Bu içerik 6 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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