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Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel Crocs terliklerde 1500 TL altı fiyatlar

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.09.2024 15:42
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Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları hız kesmeden devam ediyor. İndirimli büyük alışveriş etkinliği kapsamında Crocs terliklerde de kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Öyle ki çok satan ve en sevilen modeller 1500 TL altı fiyatlarla satışta. Tercihinizi Crocs'un ister klasik ister modern tasarımlarından yana yapın, her birindeki indirim yüzünüzü güldürecek. İşte detaylar!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel Crocs terliklerde 1500 TL altı fiyatlar

Crocs terlikler neden bu kadar çok seviliyor, biliyor musunuz? Çünkü ultra rahatlık sunuyor; ayakta geçirdiğiniz her dakikada size sağladığı konfor, eşsiz. Yumuşak tabanı ve ergonomik tasarımı sayesinde adeta ayaklarınıza masaj yapıyor. Sadece rahat da değil, aynı zamanda şık olmak da isteyenler için de renk renk, desen desen alternatifler sunuyor. Bitmedi; dayanıklı malzemelerden üretiliyor. Ayrıca kolayca temizlenebilir özelliği sayesinde pratik bir kullanım sunuyor. Üstelik her yaş ve her cinsiyetten insanın kullanımına uygun tasarımlara sahip. Bu nedenle Crocsların onunlar tanışan herkesin favori terliği haline gelmesi şaşırtıcı değil. Siz de bu eşsiz konforu deneyimlemek istiyorsanız Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde olan ve 1500 TL altı fiyatlarla satışa sunulan modelleri görmek için acele edin.

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

İndirimdeki Crocs modellerinin tamamı burada!

1. Crocs Crocband Navy Terlik

Adsız tasarım - 2024-09-04T145258.405

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk başlarda biraz sıksa da (ayağım taraklı), giydikçe yumuyor ve açılıyor. Eşim için aldım. 39 numara giyiyordu 39/40 aldım."

  • "Ürünü tereddütle almama rağmen orjinalliğinden hiç şüphem kalmadı. Aynı gün teslim edildi. Satıcıya ve Amazon'a çok teşekkür ederim."
Ürünü İncele

2. Crocs Bayaband Clog Digital Violet Terlik

Adsız tasarım - 2024-09-04T145718.493

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Birkaç çiftim olduğu için bunları karım için aldım ve tatilde kullandı, çok rahattı. Hafif ve paketlemesi kolay ve modaya uygun görünüyor."

  • "Orijinal ve çok iyi."
Ürünü İncele

3. Crocs Classic Atmosphere Sandalet

Adsız tasarım - 2024-09-04T145355.452

Kullanıcılar ne diyor?

  • "42-43 bana bir tık büyük geliyordu. Güneşte kalınca küçüldü ve biraz küçük olmaya başladı. Bunu göz önünde bulundurun alırken. Onun harici çok rahat bir ürün."

  • "Orijinal ürün. Şiddetle tavsiye edilir."
Ürünü İncele

4. Crocs Classic Siyah Terlik

Adsız tasarım - 2024-09-04T145547.354

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sırayla tüm aileye aldım. Severek giyiyoruz."

  • "Çok rahat terlik, paketleme de güzeldi tavsiye ediyorum."
Ürünü İncele

5. Crocs Classic Slate Grey Terlik

Adsız tasarım - 2024-09-04T150038.423

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Renginden çok memnun kaldım. Ayak numaranızın bir üst bedenini alırsanız daha uyumlu olur. Örneğin 38 numara için; 37/38 değil 38/39 tercih edilmeli."

  • "Ürün beklediğim gibi geldi, şık ve rahat."
Ürünü İncele

6. Crocs Crocband Stucco/Melon Terlik

Adsız tasarım - 2024-09-04T150134.342

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Crocs kalitesi zaten belli. Rengi çok güzel. Amazon fiyatı da iyiydi. Teşekkürler Amazon."

  • "Diğer sitelerden 200 - 300 TL daha uygun alacağım diye sahte ürün ile kandırılmayın, Amazon güvencesiyle uzun yıllar giyin. Tavsiye olarak ayak ölçüsünün 1 büyüğünü alın. 11 ise 12 alın. Güneşte küçülüyor."
Ürünü İncele

7. Crocs Classic White Terlik

Adsız tasarım - 2024-09-04T150310.414

Kullanıcılar ne diyor?

  • "40-41 numara giyiyorum. 41/42 olanı aldım ve tam oldu. Çok rahat ve hafif bir terlik. Yaz döneminde ayakkabı giymeyi bıraktım resmen. Terlikle gidilebilecek her yere bunları giyiyorum."

  • "Tam kalıp, kendi bedeninizi alabilirsiniz. Crocs kalitesi diye bir şey var gerçekten. Yumuşacık ayağınızda yok gibi."
Ürünü İncele

8. Crocs Classic Lined Clog Sandalet

Adsız tasarım - 2024-09-04T150905.542

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gönül rahatlığıyla kendi ayakkabı numarasını alabilirsiniz. Navy rengi maskülen, tam istediğim gibi."

  • "İçi peluşlu harika, çok sıcak tutuyor."
Ürünü İncele

9. Crocs Off Court Clog Sandalet

Adsız tasarım - 2024-09-04T150741.336

Kullanıcılar ne diyor?

"Orijinal ürün, gayet şık rahat."

  • "Diğer modellere göre dar geldi. Yarım veya bir numara büyük almanızda fayda var."
Ürünü İncele

10. Crocs Classic Dark Cherry Sandalet

Adsız tasarım - 2024-09-04T150536.854

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok rahat. Çok kaliteli."

"Çok rahat, kaliteli ve konforlu. Tam kalıp oldu bana."

Ürünü İncele

Bu içerik 4 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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