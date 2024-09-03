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Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markalarını sizin için seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
03.09.2024 12:16
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Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları dün başladı. Ünlü markalar 16 Eylül'e kadar sürecek bu indirimli alışveriş etkinliğinde yerini aldı. Her beğeniye ve ihtiyaca uygun ürünleri bütçe dostu fiyatlarla bulabilmenin mümkün oldu bu fırsat dolu kampanya döneminde "Ne alsam?" diye düşünenler için yüksek indirim oranlarıyla dikkat çeken markaları içeriğimizde bir araya getirdik. Şimdi, keyifli ve bütçe dostu alışverişin tam zamanı!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markalarını sizin için seçtik

Alışveriş listenizi çıkarın; Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'ndan tüm ihtiyaçlarımızı tamamlamaya başlıyoruz! Modadan teknolojiye, kişisel bakımdan gıdaya, ev yaşamdan kırtasiyeye aklınıza gelen tüm kategorilerdeki ürünlerde %70'e varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik indirimlere ek sepette ekstra fırsatlar, çok al az öde gibi kampanyalar mevcut. Dahası, Prime üyelerine özel ayrıcalıklar, ek taksit fırsatları var. İndirimleri keşfetmek, fırsat dolu alışverişlerin keyfini kaçırmak için acele edin; stoklar tükenmeden, indirimler bitmeden alışverişe başlayın. İşte sizin için seçtiğimiz, Günün Fırsatı markalar...

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimdeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.

1. İndirim dönemlerinin favorisi! Stanley termoslarda en dip fiyatlar

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Yazın kavurucu sıcaklarında buz gibi içeceklerinizle daima serin kalmak ya da soğuk kış günlerinde sıcacık içeceklerinizi yudumlamak istiyorsanız kaliteli bir termosla işe başlayabilirsiniz. Termos arayanların karşılaştığı ilk marka olan Stanley, bir termostan çok daha fazlasını sunuyor. Üstelik ömür boyu garantili! BPA içermeyen, paslanmaz çelik materyaliyle öne çıkan, içeceklerinizi uzun süreler aynı ısısında muhafaze eden, şık tasarımlı Stanley termoslar kısa süreliğine indirimde, kaçırmamak için acele edin.

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2. iPhone, Macbook, iPad ve dahası indirimde! Apple fırsatları burada

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Telefonunuzu, kulaklığınızı, tabletinizi mi yenilemek istiyorsunuz? Öyleyse bu fırsat tam da size göre! Teknoloji devi Apple'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel dev indirimler başladı. Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip Apple ürünleri içinde iPhoneların yeri çok ayrı. Ve iyi haber, iPhone modelleri de indirimde. Dahası da var; iPadler, MacBooklar, Apple aksesuarları... İndirimleri keşfetmek için acele edin.

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3. Outdoor severlerin favorisi Columbia'da dev fırsatlar

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Doğayla iç içe olmayı sevenlerin, sportif aktivitelerden hoşlananların favori markası Columbia; kaliteli, fonksiyonel ve yüksek performanslı ürünleriyle tanınıyor. Outdoor aktivitelerden günlük kullanıma kadar geniş bir yelpazede tercih edilen Columbia ürünleri kullanıcılarından her zaman tam not almayı başarıyor. Siz de outdoor ve spor giyimde kaliteden yanaysanız Columbia ile konfora, rahatlığa adım atmak isterseniz Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirime giren ürünlere bir göz atabilirsiniz.

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4. LEGO'da kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor

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Çocukların ve yetişkinlerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve eğlenmelerine olanak sağlayan LEGO, son yıllarda çok popüler. Çocukların el becerilerini, problem çözme yeteneklerini, hayal gücünü ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlananan LEGO, eğlenceli ve öğretici yapısıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. Yetişkinler için de nostaljik ve koleksiyonluk bir anı olarak da değer taşıyor. İster kendiniz ister çocuğunuz için kaliteli boş zaman aktivitesi arayışındaysanız LEGO tam size göre!

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5. Havalı ve rahat! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

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Denim markaları arasında her zaman bir adım öne çıkan Levi's, yüksek kaliteli giyim ürünleriyle moda tutkunlarının adeta favorisi. Markanın en ikonik ürünleri arasında yer alan jeanler markanın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Moda ve tarz konusunda her zaman öncü olan Levi's; denim giyimde kalite, stil ve dayanıklılık arayan birçok kişi tarafından ikonik bir marka olarak kabul ediliyor.

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6. Camper ile rahatlığa adım atma zamanı! Üstelik tüm modeller indirimde

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Şıklığıyla göz kamaştıran kombininize o harika son dokunuşu yapmanız gereken anlarda elinizin altında mutlaka bir çift Camper ayakkabı olmalı! Her adımda tarzınızı ortaya koyacak, her zeminde güvenle yürümenizi sağlayacak Camper ayakkabılar şimdi çok özel fiyatlarla sizi bekliyor. Özgün tasarımlarıyla tüm kombinlerinizin havasını anında yükseltecek Camper ayakkabılara bakmadan geçmeyin!

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7. Crocslarda 1500 TL altı fiyatlar

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Son yılların en meşhur terliği nedir sorusuna, pek çok kişiden Crocs yanıtı almak muhtemel! Kısa sürede yediden yetmişe, rahatlığıyla herkesin favorisi haline gelen Crocs terlikler, yumuşak ve esnek malzemelerden yapıldığı için ayakları çok rahat hissettiriyor. Özellikle uzun süre ayakta duran veya yürüyüş yapan kişilerin ilk tercihi arasında yer alıyor.Sağlam yapıları sayesinde uzun yıllar yıpranmadan, bozulmadan kullanıcısına eşlik eden bu terlikler hafif olduğu için de seyahatlerde, yolculuklarda kolayca taşınabiliyor. Siz de Crocs rahatlığıyla tanışmak ya da sevdiklerinizi tanıştırmak isterseniz kısa süreliğine indirimde olan modelleri incelemeye ne dersiniz?

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8. Kalitenin spor giyimle buluşması! Under Armour indirimini kaçırmayın

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Dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip Under Armour, spor giyimde kaliteyi teknolojiyle buluşturan öncü markalar arasında yer alıyor. Suya dayanıklı, hafif ve ergonomik tasarıma ayakkabıları başta olmak üzere her ihtiyaca uygun spor giyim ürünleri tasarlayan marka, profesyonel sporcular ve günlük yaşamda sportif giyinmeyi sevenler tarafından çok seviliyor.

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9. Bir kez alın, bir ömür kullanın! Samsonite çantalarda en dip fiyatlar

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Sırt çantaları, valizler, bilgisayar çantaları ve seyahat aksesuarlarıyla ünlü Samsonite markası, seyahat severlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve seyahatlerini daha rahat hale getirmek için çeşitli çözümler sunuyor. Şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Kaliteli malzemelerden üretilmiş ve dayanıklı tasarımlara sahip Samsonite çantalar adeta ömürlük! Her zaman indirime girmeyen Samsonite çantaları, bu indirimde kaçırmayın deriz.

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10. Puma ile rahatlığa adım atma zamanı! İndirimler burada

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Renk renk, model model spor ayakkabılarıyla öne çıkan Puma, sokak modasının vazgeçilmez spor giyim markaları arasında yer alıyor. Her ihtiyaca ve beğeniye uygun spor ayakkabılarıyla tanınan markanın, hafif ve konforlu modelleri kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Esnek, sağlam, dayanıklı ve performans odaklı bir spor ayakkabı ya da spor giyim ürünleri arıyorsanız Puma'nın geniş ürün yelpazesindeki modellere bakmadan geçmeyin.

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11. Airfryer alacaklar fırsatlara bakmadan geçmeyin

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Bu içerik 3 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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