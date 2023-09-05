HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

04.09.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kaliteli, özgün tasarımlı, rahat ve esnek bir ayakkabı arıyorsanız Camper tam da size göre! Dayanıklılığı ve modası hiç geçmeyen tasarımlarıyla öne çıkan Camper ayakkabılar kısa süreliğine yarı fiyatına varan indirimlerle sizleri bekliyor. Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının gözde ürünlerinden Camper ayakkabılardaki indirimleri yakalamak için acele edin. İşte detaylar!

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Ayakkabı söz konusu olduğunda rahatlık kadar şıklığa da önem verenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Özgün ve şık tasarımlarıyla yıllardır moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Camper, hem rahat hem de şık bir ayakkabı arayanların ilk numaralı tercihleri arasında yer alıyor. Kombinlerinizin havasını yükseltecek Camper ayakkabılar Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel %40'a varan indirimlerle satışta! Sizin için en sevilen ve kullanıcılarından tam not alan indirimdeki Camper modellerini seçtik.

Prime üyesi olmak ve indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

CAMPER Herren Beetle-k300005 Ankle Boot

Adsız tasarım (22)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat ve kaliteli. Ayağı çok sıcak tutuyor. Kışlık tabi, yazın giyilmez."

  • "Camper ayakkabıları rahat yürüyüş için harika. Favorilerim."
Ürünü İncele

CAMPER Beetle-18751 Spor Ayakkabı Erkek

Adsız tasarım (26)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün malzeme kalitesi oldukça iyi. Çok hafif ve rahat. Daha önceki alışverişlerden öğrendiğim için normal numaramdan bir numara büyük aldım ve uydu."

  • "Ürün beklediğimden çok daha rahat."
Ürünü İncele

Camper Runner Four Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-08T150101.724

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hiç şaşmadığım bir marka, tabanı huzur verici."

  • "Çok tarz ve duruşu harika bir ayakkabı. Sadece taban kısmı görsellerden daha sarı. Tam numaranızı alabilirsiniz."
Ürünü İncele

Camper Karst Kadın Spor Ayakkabı

Adsız tasarım (18)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat ve kullanışlı."

  • "Ayakkabının rengi güzel fakat kaba bir ayakkabı. Bir numara küçük almak mantıklı. İade sebebim büyük gelmesi yoksa uzun yıllar kullanılacak bir ayakkabı."
Ürünü İncele

Camper Peu Pista GM Erkek Sneaker Bot

Adsız tasarım (25)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli ve çok şık."

  • "Mükemmel. Çok rahat ve şık."
Ürünü İncele

CAMPER Peu Pista GM Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-08T152417.691

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam beden alın. Çok kaliteli bir ayakkabı."

  • "Rahat, şık, fiyatı pahalı gelmesin çünkü hak ediyor sonuna kadar parasını."
Ürünü İncele

Camper Pelotas XLF Erkek Spor Ayakkabı

Adsız tasarım (21)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalite kokuyor, tabanı çok rahat."

  • "Düşünmeden alın, çok kaliteli, çok rahat. Bildiğiniz bütün markaları kullandım Diesel ve Camper kalitesi başka. Madein Cambocia."
Ürünü İncele

CAMPER Runner K21 Ayakkabı Kadın

Adsız tasarım (23)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengi dolayısıyla herkesin tercihi olmayabilir ama ben bir sürü kombinime yakıştırıp giyiyorum. Çok tarz oluyor."

  • "Derisi yumuşacık, ayağımda yokmuş gibi rahat. Camper kalitesine güvenin."
Ürünü İncele

CAMPER Drift Trail Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-08T144546.647

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayağınızda olduğunu fark etmiyorsunuz, sizi hiç yormuyor."

  • "Güzel ürün."
Ürünü İncele

Camper Drift Erkek Spor Ayakkabı

Adsız tasarım (19)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Camper ayakkabıları çok beğeniyorum. Tarz, rahat, şık. Bu da öyle."

  • "Rengini çok beğendim."
Ürünü İncele

CAMPER PEU Touring-K100816 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-08T144021.960

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yaz için harika. Delikleri nedeniyle nefes alabilir ve serin. Çorapsız da çok iyi giyebilirsiniz. Klimasız ofis için mükemmel."

  • "Rahatlığına aşık oldum resmen."
Ürünü İncele

Camper Hoops Kadın Ayakkabı

Adsız tasarım (17)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Günlük giyimde tercih ediyorum. Rahatlığı çok güzel."

  • "Her kıyafetime uyuyor. Giy ve çık, severek kullanıyorum."
Ürünü İncele

Camper Twins K100855-004

Adsız tasarım - 2023-08-08T144744.643

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Efsane ayakkabı, alın mutlaka."

  • "Ayağımda var mı yok mu anlamıyorum resmen öyle rahat."
Ürünü İncele

Camper Erkek Pelotas Xlf-k100751 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım (20)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha öncede kullandığım bir ayakkabı, çok rahat ve hafif."

  • "Güzel beğendim, kaliteli ayakkabı."
Ürünü İncele

Camper Camaleon 1975 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-08-08T143842.936

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel, kaliteli. Beğendim."

  • "Bunca zaman gereksiz ayakkabılara onca para dökmüşüm. Camper ile tanışınca anladım."
Ürünü İncele

Bu içerik 5 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

51Uc8IUaFEL

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı!

Giyimden kırtasiyeye tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper bot camper erkek ayakkabı

İş birliği İçerikleri

Hem ergonomik hem dayanıklı! İşte en iyi Logitech mouse modelleri

Hem ergonomik hem dayanıklı! İşte en iyi Logitech mouse modelleri

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda büyük fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda büyük fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Tümünü Gör
Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Her adımda konforu hissedin! Adidas outdoor ayakkabıda indirim

Her adımda konforu hissedin! Adidas outdoor ayakkabıda indirim

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Çocuğunuz için tam koruma sağlayan temiz içerikli güneş koruyucular

Çocuğunuz için tam koruma sağlayan temiz içerikli güneş koruyucular

İster sporda ister plajda giyin! İşte en iyi şort etek modelleri

İster sporda ister plajda giyin! İşte en iyi şort etek modelleri

Tümünü Gör
İster sporda ister plajda giyin! İşte en iyi şort etek modelleri

İster sporda ister plajda giyin! İşte en iyi şort etek modelleri

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Mangal tutkunları buraya! Alandan tasarruf ettirecek en iyi katlanır mangallar

Mangal tutkunları buraya! Alandan tasarruf ettirecek en iyi katlanır mangallar

Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Okula Dönüş Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli çocuk ayakkabısı modelleri

Okula Dönüş Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli çocuk ayakkabısı modelleri

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda büyük fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda büyük fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula Dönüş Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli çocuk ayakkabısı modelleri

Okula Dönüş Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli çocuk ayakkabısı modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bilecik'te ölüm kokan arazi: Canlı canlı valize koyup gömmüşlerdi, başka cesetler de çıktı!

Bilecik'te ölüm arazisi: Diri diri gömülen cesedi yalnız değilmiş!

TEM otoyolunda feci kaza! 4 çocuk sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

4 çocuk sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti

Köyü terk edenler olmuştu! Nefes aldıran haber geldi: 17 gün sonra yakalandı

Köyü terk edenler olmuştu! Nefes aldıran haber geldi

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan TIR üst geçidin ayağına çarptı... Sürücü hayatını kaybetti

TIR sürücüsü hayatını kaybetti! Korkunç kaza

Fiyatı düştü! Yüksek pişirme kapasitesine sahip airfryerda 1200 TL indirim

Yüksek pişirme kapasitesine sahip Cosori airfryerda indirim zamanı

Fiyatı 805 TL'ye düştü! Gardırobunuzun yıldızı olacak Levi's pantolonda 850 TL indirim

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.