Okula yeni başlayacak çocuklarınız için vazgeçilmez olan en iyi pastel boya çeşitleri

Okula yeni başlayan ya da okul dönemi devam eden çocuklarınız için kırtasiye alışverişi yapma vakti geldi çattı. Genelde çocukların alışveriş yapmaktan en zevk aldığı ders, resim dersi olabilir. Tabii ki bu ders için genelde ilkokul ve ortaokulda kuru ve pastel boya kullanımı tercih ediliyor. Günümüzde pek çok çeşidi bulunan pastel boyalar, çantalı pastel boya ya da normal karton kutu pastel boya olarak satılabiliyor. İşte, kırtasiye alışverişiniz için en iyi pastel boyalar...

1. Çantalı pastel boya isteyenlere: Faber-Castell 5281125125 Çantalı Pastel Boya, 24 Renk

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"En iyi pastel boya markası hangisi?" sorusu, genelde Faber-Castell şeklinde yanıtlanır. Kalitesi ile kendisini duyuran Faber-Castell 5281125125 Çantalı Pastel Boya, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz en iyi pastel boyalardan birisi olabilir. Altıgen şekilli olan ürün, rahat ve yumuşak yapıda kullanım sunar. 24 farklı rengi ile çocukların beğenisini kazanır. İçeriğinde zehirli maddeler içermeyen ürün, bir ebeveynin dikkat edeceği tüm noktaları göz önünde tutarak üretilir. Sadece kâğıt üzerinde değil; aynı zamanda karton, tahta ve taş üzerinde rengini kaybetmeden kullanılır.

2. "Çocuğum için 12 renk yeterli." diyenlere: Fatih 12 Renk Pastel Boya

Karton kutu içerisinde canlı renklere sahip Fatih 12 Renk Pastel Boya, okula yeni başlayan çocuklar için yeterli olur. Çocuklara renklerin karıştırılarak farklı renklere dönüşebileceğini öğretmeye yardımcı ürün, aynı zamanda onların yaratıcılığının gelişmesine katkıda bulunur. Non-toxic yani zehirli olmayan maddelerden üretilmiş olması da ebeveynler için önem taşır. Kırılmaya karşı dirençli bir yapı gösteren ürün, çocuğunuzun bastırarak resmini boyamasını engellemez ve uzun ömürlü kullanım sunar. Canlı renklere sahip bir pastel boya seti arıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

3. Temizliğe önem veren ebeveynlerin tercihi: BIC Kids Elleri Kirletmeyen Pastel Boya, 24'lü Kutu

Çocuğunuzun ellerini kirletmeyecek bir pastel boya arıyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre olabilir. BIC Kids Elleri Kirletmeyen Pastel Boya, 24'lü Kutu; kalitesi ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkar. Pastel boya markaları arasında elleri kirletmeyen özelliğe sahip az sayıda marka olduğu için ürün, benzerlerinden ayrılır. Kırılmalara karşı dirençli olması ise çocuğunuzun resim yaparken rahat hissetmesini sağlar. Ayrıca dağılma yapmayan bal mumu yapısı sayesinde çocuğunuzun giysilerini kirletmez. Kalemtıraşla açılabilir yapıda üretilen ürün, uzun süreli kullanım vadeder.

4. Pastel boyada yeni bir çağ: Adel Çevir-Aç Mum Boya, YB, 12 Renk

Pastel boyalara yeni bir çığır açan Adel Çevir-Aç Mum Boya, YB, 12 Renk; hem çantalı pastel boya olması hem çevir-aç pastel boya olması ile çocuğunuzun resim yaparken eğlenmesine yardımcı olur. Sadece 0.14 kg olması sayesinde taşıması da oldukça kolay olan ürün, ele bulaşmayan mum boya özelliği sayesinde çocuğunuzun ellerini kirletmez. Ürünün renklerinin canlı olması, çocukların yaratıcılığının gelişmesine olanak tanır ve onları resim yapmaya daha çok teşvik eder. Pastel boya seti arayışındaysanız bu çevir-aç özellikli ürünü kaçırmamanız için sepetinize eklemenizi öneririz.

5. Anaokulu çağındaki çocuklar için: Faber Castell Grip Jumbo Mum Boya 12 Renk

Okula yeni başlayacak çocuklar için üretilen ürünler farklı olabiliyor. Çocukların tutma konusunda sıkıntı yaşamamaları için kalemler ve boyalar normale göre daha kalın üretiliyor. "Anaokuluna başlayacak çocuklar için en iyi pastel boya markası hangisi?" diye araştırıyorsanız ilk bakmanız gereken ürün, Faber Castell Grip Jumbo Mum Boya 12 Renk olabilir. Çünkü ürün, jumbo yani kalın yapısı sayesinde çocuğun kavramasını kolaylaştırır. Duvarlara resim yapmayı seven bir çocuğunuz varsa ürün, yağsız olduğu için "Pastel boya duvardan nasıl çıkar?" konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Ayrıca silinebilir yapıda olduğundan kâğıdın üzerinde dağılmadan silinip tekrar boyanabilir.

6. İtalyan kalitesi çocuğunuzun resim çantasında: Carioca Jumbo Elleri Kirletmeyen Yıkanabilir Mum Boya Kalemi 12'li

Carioca Jumbo Elleri Kirletmeyen Yıkanabilir Mum Boya Kalemi 12li, normal pastel boyalardan biraz daha kalın olması sayesinde çocuğunuzun kavrama becerisini geliştirmeye yardımcı olur. Yağsız bir pastel boya olmasından dolayı yıkanabilir özellikteki ürün, ebeveynlerin sevdiği pastel boya çeşitleri arasında çok tercih edilir. Kalemtıraş ile kolayca açılabildiği için ucunun ne kadar sivri olacağına çocuğunuz karar verebilir. Elleri kirletmeyen ve kumaştan yıkanabilen yapısı sayesinde Carioca markalı yıkanabilir mum boya kalemlerini detaylıca inceleyip gönül rahatlığı ile çocuğunuza alabilirsiniz.

7. "Pastel boya nasıl silinir?" sorusuna cevap Pritt'ten: Pritt 12'li Jumbo Üçgen Silinebilir Pastel Boya

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Yanında hediye silgi ve kalemtıraşı ile gelen Pritt'in en güzel ürünlerinden biri ile tanışmaya hazır mısınız? Yağsız yapıdaki Pritt 12'li Jumbo Üçgen Silinebilir Pastel Boya, çocukların kirlenmekten korkmadan hayal güçlerini istedikleri gibi kullanarak diledikleri kadar resim yapabilmesini sağlar. Parlak ve canlı renkli ürün, kumaştan yıkanarak kolayca temizlebilme özelliğine sahip. Ev, okul ya da sokakta arkadaşlarıyla resim yapan çocuklar; boyaları kolayca kullanıp arkadaşlarıyla paylaşabilir. Silgiyle kolayca silinebilen ve tekrar tekrar kullanılabilen Pritt markalı silinebilir pastel boyaya kesinlikle şans vermelisiniz!

8. Klasik pastel boyadan şaşmayanlara: Bic Kids 24 Renk Plastik Kutu Yağlı Pastel Boya

İki adet metalik renk de dahil olmak üzere 24 farklı renge sahip Bic Kids 24 Renk Plastik Kutu Yağlı Pastel Boya, bir pastel boyada olması gereken tüm özelliklere sahip. Her bir boyanın etrafında bulunan kâğıt kılıf, ellerin kirlenmesini önler ve altıgen şekli, boyanın tutulmasını kolaylaştırır. Ürünün ekstra yumuşak yapısı, oldukça iyi kapama sağlar. Bu sayede renkler, kâğıdın üzerinde capcanlı görünür. Beş yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan ürün, okula yeni başlayan çocukların kullanımına uygun olması ile ön plana çıkar.

9. Klasik pastel boya arayanlara: FABER-CASTELL 5281125112 Altıgen Pastel Plastik Kutu, 12'li

Belki sizin bile kullandığınız klasik Faber-Castell pastel boyaları, çocuğunuz için de kullanmak isteyebilirsiniz. "En iyi pastel boya hangisi?" sorusuna klasik 12 renge ve plastik kutuya sahip FABER-CASTELL 5281125112 Altıgen Pastel Plastik Kutu,12'li; yanıt verilebilir . Rahat ve yumuşak kullanım kolaylığı sağlayan ürün; taş, karton ya da kâğıt fark etmeksizin istenilen her yerde kullanılabilir. Etrafındaki kâğıt kılıf sayesinde boyaların ellere bulaşma riski en aza iner. Bu sayede çocuğunuz, elleri çok fazla kirlenmeden hayal gücünü kâğıda aktarabilir.

10. "Pastel boya nasıl yapılır?" sorusuna yeni bir soluk: Carioca Teddy Bebek Crayons Altılı Boya, +1 Yaş, Yıkanabilir, Çok Renkli

Bir yaş ve üzeri için uygun olan Carioca Teddy Bebek Crayons Altılı Boya, +1 Yaş, Yıkanabilir, Çok Renkli; pastel boya örnekleri arasında en farklı olan ürünlerden biri. Özellikle kreş çağındaki çocukların el yapısına göre uygun şekilde üretilen pastel boya, tutma konusunda kolaylık sağlarken kullanışlı olması ile dikkat çeker. Renkli ve sevimli ayıcık suratlarına sahip ürün, çocukların ilgisini çekip onları resim yapmaya teşvik eder. Kreşe giden ya da daha küçük bir çocuğunuz varsa bu sepetinize eklemeden geçmeyin!