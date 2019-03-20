Okulda 1 kişinin öldüğü doğal gaz kazanı patlamasında ihmaller zinciri

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçen yıl, Öznur Güzelocak'ın (45) öldüğü, 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Olayın ihmaller zinciri sonrasında meydana geldiği vurgulanırken, patlamanın olduğu doğal gaz kazanı tesisatı montajının eksik yapıldığı, halk eğitim kursiyerlerine tahsis edilen ve patlamayla birlikte duvarları yıkılan odanın derslik değil, jeneratör odası olduğu ortayı çıktı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Sarnıç Mahallesi'ndeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin derste olduğu sırada, kalorifer dairesinde doğal gaz kazanındaki basınç yükselmesi nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, yıkılan duvarın altında kalıp ağır yaralanan, okuldaki Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 'kırkyama' kursuna katılanlardan Öznur Güzelocak, hastanede yaşamını yitirdi, 4 kişi de hafif yaraladı. Olaydan sonra okula doğal gaz tesisatını döşeyen firmanın sahibi Salih Kara, projeyi hazırlayan imza yetkilisi Burak Şen ve firmanın pazarlama elemanı Murat Elibüyük gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci devam ederken, olayla ilgili A sınıfı iş güvenliği uzmanları tarafından bilirkişi raporu hazırlanarak mahkemeye sunuldu. Hazırlanan raporda patlamanın ihmaller zinciri sonrasında meydana geldiği vurgulandı. İhmallerin ise okulun inşaat aşamasından eğitim faaliyetine geçerek patlamaya kadar devam ettiği dile getirildi.

DOĞAL GAZ KAZANININ TESİSATINDA PROJEYE UYULMAMIŞ

Bilirkişi raporunda, doğal gaz kazanı tesisatının projeye uygun olarak montajının yapılmaması sonucunda, aşırı ısınan kazan suyundaki ani faz değişikliği nedeniyle basınç yükselmesiyle patlamanın meydana geldiği vurgulandı. Doğal gaz kazanının montajı sırasında yapılan ihmallere de değinilen bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Ölüm ve yaralanmalara yol açan patlamaya doğal gaz kazanının tesisat projesine uygun olarak montajının yapılmaması, kazan suyu besleme bağlantısının montajının tekniğe uygun olmaması, kazan suyu besleme hattında çek valf bulunması gerekirken, çek valf konulmaması ve limit termostat başta olmak üzere gerekli diğer emniyet armatürlerinin doğal gaz kazanına hiç takılmaması veya uygun olmayan değerlerde takılması sonucunda aşırı ısınan kazan suyunda ani faz değişikliği nedeniyle basınç yükselmesi sonucu patlamanın oluştuğu kanaatine varılmıştır."

JENERATÖR ODASI DERSLİK OLARAK KULLANILMIŞ

Raporu hazırlayan iş güvenliği uzmanları olayın sorumlusu olduklarını düşündükleri kişilerin kusur durumlarını da değerlendirdi. Bilirkişi raporunda, Okul Müdürü Ümit Onanç, termostat başta olmak üzere gerekli diğer emniyet donanımlarının doğal gaz kalorifer kazanına taktırılmaması ve mimari projede patlama meydana gelen kalorifer kazan dairesi bitişiğindeki 'jeneratör odası' olarak belirlenen yerin Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis edilerek derslik olarak kullanılmasını sağlaması nedeniyle asli kusurlu bulundu. Halk Eğitim Müdürü Hasan Korkmaz'ın da Onanç ile birlikte asli kusurlu olduğu belirtildi.

PAZARLAMA ELEMANINI GÖREVLENDİRMİŞ

Patlamanın olduğu doğal gaz kazanının montajını yapan yüklenici firmanın sahibi ve olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık Salih Kara da bilirkişi raporuna göre asli kusurlu bulundu. Doğal gaz kazanına doğal gaz bağlanacağı gün teknik eleman yerine pazarlama elamanını görevlendirdiği ortaya çıkan Kara hakkında da raporda, "Doğal gaz kazanının tesisat projesine uygun olarak montajının yapılmaması ve termostat başta olmak üzere gerekli emniyet armatürlerini doğal gaz kazanına uygun değerde veya hiç taktırmadığı, doğal gaz kazanına doğal gaz bağlanacağı gün teknik eleman yerine pazarlama elamanı Murat Elibüyük'ü görevlendirmesinden dolayı asli kusurlu olduğu" ifadelerine yer verildi.

YAPI DENETİMCİLER EKSİKLİKLERE RAĞMEN ONAY VERMİŞ

Raporda okulun inşaatı sırasında ve sonrasında yapılan inceleme ile denetimlerinde eksiklere rağmen verdikleri onayla okulun açılmasına neden oldukları belirtilen yapı denetim görevlileri de asli kusurlu bulundu. Geçici ve kesin kabul komisyonu üyeleri makine mühendisi Ali Yılmaz Şenavcı, makine mühendisi Tahsin Irmak, yapı denetim görevlisi makine mühendisi İlyas Kırnapcı'nın asli kusurlu oldukları vurgulandı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, patlamanın ardından gözaltına alınan ancak sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanıklardan Burak Şen ile Murat Elibüyük'ün ise kusurlu olmadıkları belirtildi.

Patlamayla ilgili görülen davanın son duruşmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, soruşturma aşamasında hazırlanan raporla, mahkemeye sunulan rapor arasında çelişkiler bulunduğunu belirterek, raporun tekrar incelenmesini talep etti. Özen ayrıca, soruşturma sırasında bazı işçilerin olayın dışında tutulduğunu, bu nedenle ek iddianame hazırlanması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Özen'in ifade ettiği çelişkilerin giderilmesi için bilirkişi raporunun İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli, iş güvenliği alanında uzman olan öğretim görevlilerinden oluşan bilirkişi heyetince incelenmesine karar verdi.