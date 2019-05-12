Okulda çiftçiliği öğrenip yöre halkına destek oluyorlar

Okul Müdürü Muharrem Yenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu ancak insanların farklı nedenlerle üretimden uzaklaştığını, yöre halkının yeniden üretime yönelmesi için okullarında tarım bölümünü kurduklarını anlattı.

Okuldaki üretimle yıllık yaklaşık 50 bin liralık gelir elde eden öğrenciler, 241 öğrencinin eğitim gördüğü okullarının yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrenciler ile ailelerine de katkıda bulunuyor.

Bu bölümde eğitim gören 60 öğrenci, okulda oluşturulan sera ve 20 dönüm tarlada yonca, domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştiriyor. Kuluçka makinesinden çıkan civcivleri besleyen öğrenciler, organik yumurta üretimini sağlıyor.

Yeşilgölcük beldesindeki Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde, öğrencileri okula çekmek, üretimi teşvik etmek ve yöre halkına katkı sağlamak hedefiyle 2 yıl önce kurulan tarım bölümü adeta çiftlik gibi üretim yapıyor.

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de hem bölge halkını üretime teşvik etmek hem öğrencilerin okula ilgisini artırmak amacıyla bir lisede açılan tarım bölümünde öğrenciler tavuk besleyip yumurta topluyor, sebze yetiştirip hasat yapıyor.

Bölümü ilk açtıklarında öğrencilerin ön yargılı olduğunu ifade eden Yenel, "Öğrenciler ilk zamanlar 'Zaten biz tarımcıyız, hayvancılığı da biliyoruz' diye yaklaşıyorlardı ama bilimsel bir tarım ve hayvancılık anlayışı yoktu. Okulumuzda tarım bölümünün açılmasıyla, çocukların tarıma, alternatif ürünlere ve tarım politikalarına bakışı değişti. Öğrencilerimiz 'Biz de bilimsel tarım yapalım, farklı ürünler yetiştirelim' diye düşünmeye başladı." diye konuştu.

Diğer derslerde çok başarılı olamayan öğrencilerin tarım bölümünde çok başarılı olabildiklerine işaret eden Yenel, üretim yapan öğrencilerin öz güvenlerinin ve okula ilgilerinin arttığını kaydetti.

Yenel, okullarında 150 ve 200 metrekarelik iki serada domates, salatalık, biber, patlıcan gibi sebzeler, 20 dönüm alanda da yonca yetiştirdiklerini, yöre insanını alternatif ürünlere yönlendirdiklerini aktardı.

- "Mutlu oldukları alana yönlendirmeye çalışıyoruz"

Kış bölgesi olmasına rağmen geçen kış serada marul yetiştirdiklerini ifade eden Yenel, şunları söyledi: