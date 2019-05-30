HABER

OKULDA "DEVAMSIZLIK" KAVGASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Avcılar'da devamsızlık nedeniyle velisi okula öğrenci, okuldakilere bıçak çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Avcılar'da devamsızlık nedeniyle velisi okula öğrenci, okuldakilere bıçak çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Olay Avcılar Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Kemal Atay Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddialara göre A.M. adlı öğrencinin annesi, devamsızlık nedeniyle okula çağrıldı. Annesinin okula gelmesiyle bıçak çektiği belirtilen A.M. okul müdürü ve çevredekileri tehdit etti. Okula gelen polis, anne ile oğlunu gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:
--------------
-Okulun görüntüsü
-Polis araçları
-Veliler
-Polis araçlarının çıkışı

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulunduAdana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Köyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtıKöyden taşımalı eğitimle ilçe merkezine okula gelen bilim kaşifleri robot fuarı açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran sözler: Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye üçe bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.