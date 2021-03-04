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Okulda devrilen duvarın altında kalarak öldü

04.03.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Adana’da eğitim öğretimin yeniden başlamasıyla birlikte sevinçle okula gelen 12 yaşındaki kız öğrenci, devrilen duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay 2 Mart Salı günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da eğitim öğretimin yeniden başlamasıyla birlikte sevinçle okula gelen 12 yaşındaki kız öğrenci, devrilen duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay 2 Mart Salı günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi. 12 yaşındaki Deryan Tutak yaklaşık 4 ayın ardından eğitim ve öğretimin yeniden başlaması sevinciyle mahallesinde Yeşilyuva İlkokuluna gitti. Bu arada okulun bahçe duvarına bitişik olan bir evin ise yetkililer tarafından yıkımı yapıldı. Yıkım yapılırken okul duvarına bitişik olduğu için zarar verdi. Ancak okulun bahçe duvarı tamamen yıkılmadı.
Deryan Tutak ise teneffüste zarar gören bahçe duvarının önünde oynarken devrilen duvarın altında kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri duvarın altında kalan öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Tutak’ın yakınları ona sarılıp olay yerinde ağladı. Baba Cuma Tutak, okulun, ev sahibinin ve yetkililerin çocuğunun ölümünde suçu olduğunu belirterek, “Benim kızım okul açıldığı için sevinçle okula geldi. Daha sonra bahçe duvarının altında kalıp öldüğünü öğrendik. Burada kimler sorumluysa onlardan şikayetçi olacağım. Çünkü başka çocuklar ölmesin, başka ailelerin canı yanmasın” dedi.
Devrilen duvarın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılarak öğrencilerin yaklaşmaması için önlem alındığı görüldü.

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