Okulda düştüğü öne sürüldü! Beyin kanaması geçiren 8 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor! Valilik açıklama yaptı

Olay, 22 Şubat sabahı Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi Tarhanlar Caddesinde yer alan bir ilkokulda meydana geldi. İddialara göre kafasını okul sırasına çarptıktan sonra fenalaşan 3’üncü sınıf öğrencisi M.Ş.'nin ailesine saatler sonra haber verildi. Yeğenini baygın halde gören Hazal K.'nın ihbarı üzerine okula gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından M.Ş.'yi ambulansla hastaneye nakletti. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 10 yaşındaki çocuk, ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kafatasında 8 tane kırık tespit edilen M.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba Çağrı Ş., başta kızının öğretmeni B.Ö. olmak üzere okul yönetimini durumun sorumlusu olarak tuttu. Çocuğunun okulda baygın halde saatlerce bekletildiğini, sağlık ekiplerine haber verilmediğini ileri süren baba, B.Ö.’nün kızını darp etmiş olabileceğini iddia etti. Okul yönetimi ise iddialarla ilgili konuşmazken, adli sürecin takipçileri olacaklarını belirtti.

Olayla ilgili konuşan baba Çağrı Ş., “Öğretmeni kızımın kafasını sıraya çarptığını iddia ediyor. Daha sonra baldızımı arayarak kızımın kötü olduğunu ve okula gelmesini söylemiş. Baldızım okula gittiğinde yeğeninin baygın bir durumda ve idrarını kaçırmış halde olduğunu görmüş. Panikleyip sağlık ekiplerini aramış. Çocuğum kafasını sabah 10:00 sıralarında sıraya vurmuş ama öğretmeni bize 14:00’te bilgi verdi” dedi.

"KAFATASINDA 8 KIRIK TESPİT ETMİŞLER"

Çocuğunun hayatının tehlikede olduğunu söyleyen baba Çağrı Ş., “Kızımı beyin kanaması geçirdiği için hemen ameliyata aldılar. Kafatasında 8 kırık tespit etmişler. Şu anda yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar hala müdahale ediyor. Biz suçlu veya suçsuz aramıyoruz. Tamamen ihmalkarlık var. Böyle bir şey olduğu anda bizi ya da sağlık kuruluşunu arasaydı durum bu noktaya gelmezdi. Çocuğum şu anda dakikalarla yarışıyor” diye konuştu.

"ÖĞRETMENİN TELEFONU KAPALI"

Okul yönetiminden şikayetçi olduklarını kaydeden Çağrı Ş., “Okuldan şikayetçi olduk. Eğitimci bir insanın ilk önce öğrencilerine değer vermesi lazım. Çocuğum iki gündür hastanede. Öğretmeninin telefonu kapalı, okula gelmiyor. Bizi arayıp çocuğun durumunu sormuyor. Okuldaki çocukların hep bir azıdan hiçbir şey görmediklerini söylemesi ve çocuğumun hiçbir şey hatırlamıyorum demesi sebebiyle net bilgi alamıyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Çocuğum darbeleri aldıktan sonra 4 saat okulda beklemiş. Hastane raporunda da saat 10:30’da başlayan beyin kanamasının 4 saat sürdüğü belirtilmiş” ifadelerini kullandı.

Kızının öğretmeninden de şüphelendiklerini dile getiren Çağrı Ş., “Öğretmenin böyle bir şey yapacağını aklımıza getirmek istemiyoruz. Bir çocuğun kafasını sıraya vurmasıyla beyin kanaması geçirmesi mümkün değil. Öğretmen neyden saklanıyor bilmiyoruz. Suçu olmasa yanımıza gelir, ifade verir, okuluna gelir. Sanki okuldaki çocuklar öğütlenmiş gibi tek bir ağızdan bir şey görmediklerini söylüyor. Bu çok enteresan” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. M.Ş.'nin sınıf öğretmeni B.Ö. olayla ilgili ifade verirken, öğrencilere de pedagog eşliğinde olayın sorulacağı öğrenildi.

Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni B.Ö., konunun polis tarafından soruşturulduğunu belirterek, ailenin iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, okulda düştüğü öne sürülen ve beyin kanaması geçiren Mira Şahin ile ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilirken, "Keçiören ilçesi Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi Mira Şahin 22 Şubat Perşembe günü teneffüs saatinde sınıf içerisinde başını sıraya çarpması sonucu yaralanmış ve okul idarecileri tarafından ilk müdahale sonrasında Etlik Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılarak birlikte sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. (İHA-DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





